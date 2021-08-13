Kapısız: “Bugünden sonra çalışandan artık fedakârlık beklemeyin”

KAPISIZ: “BUGÜNDEN SONRA ÇALIŞANDAN ARTIK FEDAKÂRLIK BEKLEMEYİN”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, personel eksikliğine işaret ederek, bir personelin covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kadronun üçte birinin karantinaya girdiğini, geriye kalan personelle müdür, amir ve ekip şeflerinin ekstra çalışarak, hava trafik akışını devam ettirmeye çalıştığını kaydetti.

Kapısız konuyla ilgili yazılı açıklamasında, uzun süredir devam eden personel eksikliği konusunda şimdiki ve önceki hükümetleri eleştirdi. Kapısız, “Her geçen gün personel azalmakta, açılan münhallere, münhal kadrosundan daha az aday başvurmakta ve yanlışlıkla alınabilen personel ise, içerde ne ile karşılaştığını anladıktan sonra başka kadrolara müracaat edip veya istifa edip hizmetten ayrılmakta” dedi.

Son 6 yılda 75 kişilik münhal açılmasına rağmen, şu anki personel sayısının 6 yıl öncesine nazaran 12 kişi daha az olduğunu kaydeden Kapısız “Tüm dünyada gözde bir meslek olan Hava Trafik Kontrolörlüğü maalesef ülkemizde yaratılan çalışma koşulları nedeniyle tercih edilmiyor” dedi.

Kapısız açıklamasını şöyle sürdürdü:

“An itibariyle limitlerin altında çalışan sayısı ile Hava Trafik Kontrol Şube Amirinin ve personelin fedakârca çalışmaları sonucu ayakta tutulmaya çalışılan hava trafik hizmetleri, uykusuz ve yorgun personel tarafından yürütülmekte ve personel eve dinlenmeye gidememektedir.

Son olarak kadroda pozitif vaka çıkması nedeni ile kadronun üçte biri karantinaya girmiş, geriye kalan personel ile birlikte müdür, amir, ekip şefleri dâhil angarya çalışarak hava trafiğinin akışını devam ettirmeye çalışmaktadır.

Bizlerin artık dayanacak gücü kalmamıştır. Hükümet edenlerin boş lafları bu gemiyi yürütmemektedir. Ya derhal icraata başlarsınız ya da biz de oturup sizler gibi ipin kopmasını seyrederiz. Bugünden sonra çalışandan artık fedakârlık beklemeyin, bizden bu kadar”