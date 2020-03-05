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Kapıların kapatılması Mağusa esnafını olumsuz etkiledi

Mağusa esnafı dert yandı

Kapıların kapatılması Mağusa esnafını olumsuz etkiledi

Mağusa esnafı dert yandı

05 Mart 2020 Perşembe 16:46
Kapıların kapatılması Mağusa esnafını olumsuz etkiledi
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Gazimağusa Kale esnafı sınır kapılarının kapatılmasının ardından oldukça sıkıntılı.

MHA Haber Ekibi sokağa çıktı vatandaşa mikrofon uzattı.

Güney’den turist gelmemesinin ekonomiyi etkilediğini savunan vatandaşta psikolojik kırgınlık hakim…

İşte vatandaştan gelen yanıtlar;

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Mağusa Esnafından bir vatandaş, “kapıların kapanması ticari anlamda bakmasan bile moral bozukluğu yaratıyor. Niçin kapılar kapandığını düşünüyorum anlam veremiyorum . Kapıların tam tersine açık olması lazım ki ciddi bir durum olduğunda önlem alınsın. Ekonomik olarak etkilenmiştir.

Mağusa Esnafından başka bir vatandaş da “ Kapıların kapanması tabi kide esnafı etkiledi. Güney’den gelen turist olsun başka ülkelerden gelenler olsun baya müşterilerimiz oluyordu kapıların kapanmasıyla çok etkilendik.  Kapıların kapanması bence uygun değildi.

Mağusa Esnafından başka bir vatandaş ise, “Turist akımı durmuştur, gerekli birşey değldi kapıların kapanması doğru olmadı burası bir Ada ve adaya girerken kontollerin yapılması gerekir.  Ekonomimizi çok etkiledi turizm bölgesi olduğumuz için turistlerin gelmemesi bizim satışlarımızı etkiledi. Son bir haftadır satışlarımız düşüktür.

Mağusa Esnafından başka bir vatandaş ise, “bizi psikolojik anlamda etkiledi biz kapıların kapanmasını istemiyoruz. Rum müşterilerimiz vardı gelmiyorlar bu durumdan olumsuz etkilendik kapıların açılmasından yanayız.  (MHA)

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