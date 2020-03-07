Kapıların geçişlere açılması için gösteri yapanlara biber gazı sıkılması konusunda Akıncı'dan açıklama…

AKINCI: “KAPILARIN GEÇİŞLERE AÇILMASINI VE TOPLUMLAR ARASI İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNİ BARIŞÇI BİR GÖSTERİ İLE İFADE EDEN İNSANLARA BİBER GAZI SIKILMAZ, ANCAK ZEYTİN DALI UZATILABİLİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lokmacı geçiş kapısında bugün düzenlenen barışçı gösteriye Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından biber gazı ile müdahale edilmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Her iki tarafta da saptanmış bir korona virüs vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, bugün protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur.



Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir.Bugün gereksiz olduğu hemen herkesçe kabul edilen kapıların tek yanlı kapatılması kararının gecikmeksizin düzeltilmesi gerekliliği ortadadır.Dünyayı tehdit eden bu riske karşı ortak çalışmalara bilimsel bir zeminde ve gerektiği şekilde birlikte devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.”