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Kapılarda saat 18.00 itibarıyla karşılıklı 8 bin 229 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi

Sınır kapılarının geçişlere yeniden açıldığı bugün, saat 18.00 itibariyle karşılıklı 8 bin 229 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi.

04 Haziran 2021 Cuma 19:45
Kapılarda saat 18.00 itibarıyla karşılıklı 8 bin 229 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi
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Sınır kapılarının geçişlere yeniden açıldığı bugün, saat 18.00 itibariyle karşılıklı 8 bin 229 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 05.00 ile 18.00 saatleri arasında Güney’den Kuzey’e 4 bin 344, Kuzey’den Güney’e 3 bin 885 kişi geçiş yaptı.

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Geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:

“Metehan’dan Güney’den Kuzey’e bin 812 giriş, Kuzey’den Güney’e bin 636 çıkış, Ledra Palas’tan 236 giriş, 228 çıkış, Lokmacı’dan 467 giriş, 358 çıkış, Akyar’dan 352 giriş, 375 çıkış, Derinya’dan 188 giriş, 115 çıkış, Beyarmudu’ndan 822 giriş, 743 çıkış, Bostancı’dan 325 giriş, 266 çıkış, Yeşilırmak’tan 129 giriş, 155 çıkış ve Aplıç’tan 13 giriş, 9 çıkış.”

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Son Güncelleme: 04.06.2021 20:27
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