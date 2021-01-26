Kapanıyoruz!!

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'de "Manşet Artı" adlı programa telefonla katılarak artan vakalar sonucunda Lefkoşa ve Girne'de tam kapanma kararı alındığını açıkladı..

Pilli “Kesinlikle kapanma kararı değişmeyecek.” dedi.

"TEMASLILARIN GİZLENMESİ NEDENİYLE VAKALAR ARTTI"

Pilli açıklamasının başında, temaslıların kendilerini gizlemeleri nedeniyle vaka sayısının gittikçe arttığını vurgulayarak, “Vakaların artmasındaki birinci sebep bu” dedi.

Salgını kontrol altına almakta en önemli kurallarda birinin, ‘önlemleri arttırmak’ olduğunu ifade eden Pilli, “Koruyucu önlemler almalıyız. Tedavi etmek yeterli değil; koruyucu önlemler alınırsa, salgın da kontrol altına alınır” şeklinde konuştu.

“KARARLARIN DETAYLARI BUGÜN AÇIKLANACAK”

Pilli, “Öyle bir raddeye geldik ki, bazı radikal önlemler alınırsa salgının önüne geçilebilir” diyerek, “Bu önlemler Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve hükümet arasında görüşüldü. Kararların detayları bugün açıklanacak” dedi.

“AKTİF VAKALARIN 76’SI ZATÜRE”

Şu an 264 aktif vakanın bulunduğunu ve 76’sının pandemi merkezinde bulunduğunu ifade eden Pilli, “Eskiden pandemi merkezinde 8-14 vaka olurdu. Bu rakam şimdi arttı ve tümü de ağır vakalar. Zatüreler ve nefed zorluğu çekmekteler. Temaslının geç müracaat etmesi, kendisini saklaması bu nedenle tehlikeli” ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDAKİ VAKA SAYISI

76 vakanın zatüre olması nedeniyle solunum zorluğu çektiğini, bu nedenle zaman zaman bazılarının yoğun bakıma alındığını belirten Pilli, “yoğun bakımdaki hasta sayısı 6’ya yükseldi” şeklindeki haberlere değinerek, bu rakamların sürekli olarak değiştiğini ifade etti.

“BU ÜLKEDE HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMIYOR”

Üst Komite’nin dün aldığı kararlardan söz eden Pilli, basına yansıyan belgenin Üst Komite’ye ait olduğunu doğruladı ve “bu ülkede hiçbir şey gizli kalmıyor. Kararlar basına dün akşam yansıdı” dedi.

“LEFKOŞA VE GİRNE BU GECE KAPANACAK”

Pilli, Bakanlar Kurulu’nun dün akşam Üst Komite ile bir görüşme yaptığını, verimli bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, akşam basına yansıyan belgede yer alan “Lefkoşa ve Girne’de tam kapanma” maddesinin doğru olduğunu ifade etti.

“Lefkoşa ve Girne için kapanma kararı değişmeyecek” diyen Pilli, detayların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından ilerleyen saatlerde açıklanacağını belirtti.