banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

Kapalı turizm 5 güne çıkarıldı

21 Mayıs 2021 Cuma 22:30
Kapalı turizm 5 güne çıkarıldı
banner337

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU DÖRT HAFTADIR UYGULANAN KAPALI TURİZMDE 3 GÜN OLAN SÜRENİN 5’E ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI

GÜNLÜK UÇAK SAYISI İSE 6’DAN 10’A YÜKSELDİ

KKTC’de dört hafta önce başlayan kapalı turizmde süre 3’ten 5 güne çıkarıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kontrolünde nisan ayından itibaren başlatılan ve halen devam eden kapalı turizm modeli ile ilgili bazı değişiklikler oldu.

Konu ile ilgili olarak Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı turizm modeliyle ilgili değişiklikleri anlattı.

4 HAFTADA 3 BİN 132 KİŞİ KAPALI DEVRE TURİZM SİSTEMİYLE OTELLERDE KONAKLADI

Kapalı turizmin başladığından itibaren, 4 haftalık süre içerisinde 3 bin 132 kişinin “kapalı devre” turizm sistemi ile otellerde misafir edildiğini anlatan Ataoğlu, bu modelin sorunsuz bir şekilde sürmesinden dolayı sistemde yeniliklerin yapıldığını söyledi.

banner341
UÇUŞ SAYISI 6’DAN 10’A

Kapalı turizm kapsamında 3 günlük konaklama imkanı bulan yolcuların artık 5 günlük konaklama yapabileceğini de ifade eden Ataoğlu, uçuş sayısının ise 6’dan 10’a çıkarıldığını bunun da gelen yolcu sayısında bir nebze olsun artış yaşanmasına vesile olacağını vurguladı.

3 BİN 132 KİŞİ İÇİNDE 10 POZİTİF VAKA

Kapalı turizmin başladığı 4 haftalık süre zarfında 3 bin 132 kişi içerisinden toplam 10 pozitif vakaya rastlandığını, bu oranın ise binde 3 gibi düşük bir oran olduğunu dile getiren Ataoğlu, pozitif çıkan bazı yolcuların KKTC’de tedavi edildiğini, bazı yolcuların ise ambulans uçakla geri döndüğünü ifade etti.

Bu dönemde yaklaşık 2 bin 500 personelin kapalı turizm hizmeti veren otellerde çalıştığını vurgulayan Ataoğlu, yaklaşık 8 bin ailenin evine ekmek parası götürdüğünü, devlet maliyesine katkı sağlandığını, SSK ve İhtiyat Sandığı gibi yatırımların yapılmasına da vesile olduğunu söyledi.

Otellerden alınan bilgiye göre, 4 haftalık süre zarfında 5 otelin ekonomiye olan katkısının yaklaşık 19 milyon TL olduğunu söyleyen Ataoğlu, hem yerli üreticinin, hem de ithalatçının desteklendiğini, bunun da ülke ekonomisine ve ülke esnafına büyük katkı sağladığını belirtti.

Ülke turizminin dibe vurması nedeni ile ülke ekonomisinde daralma yaşandığını anlatan Ataoğlu, ülkenin lokomotif sektörü olan turizmin ayağa kalkması ve ekonominin yeniden canlanması için bakanlık olarak yeni çalışmaların sürdüğünü kaydetti. 

banner360
Son Güncelleme: 21.05.2021 23:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Pazar gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı yok
Bu Pazar gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı yok
Oktay, Ercan Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
Oktay, Ercan Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
Üst Komite kararları açıklandı!
Üst Komite kararları açıklandı!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, İtalyada Teramo Üniversitesi tarafından uluslararası katılımcılarla düzenlenmiş olan çevrim içi konferansa katıldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, İtalyada Teramo Üniversitesi tarafından uluslararası katılımcılarla düzenlenmiş olan çevrim içi konferansa katıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’daki terör saldırısına kınama
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nda değişiklik öngören tasarı komitede ele alındı
Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nda değişiklik öngören tasarı komitede ele alındı
Erhürman: “Kapsamlı çözümün zemini BM zeminidir”
Erhürman: “Kapsamlı çözümün zemini BM zeminidir”
Kıb-Tek, Teknecik’te kullanılan akaryakıtın kükürt seviyesini açıkladı
Kıb-Tek, Teknecik’te kullanılan akaryakıtın kükürt seviyesini açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim