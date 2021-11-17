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“Kapalı“ oyunu 8 Aralık Çarşamba akşamı perde açıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, yoğun bir oyun programıyla seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. 

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:30
“Kapalı“ oyunu 8 Aralık Çarşamba akşamı perde açıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, Biedermann ve Kundakçılar oyunu ardından 8 Aralık Çarşamba akşamı “Kapalı” isimli oyun seyircilerle buluşacak. 
 
Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği  “Kapalı” isimli oyun, Kıbrıs’ın önemli bir politik gerçeğini ele alıyor. 

Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ın, Varoşa’nın hikâyelerini kovalayan oyun, savaş, göç, yerinden edilme, bellek temalarını sergileyecek.

Oyunda Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani rol alıyor.
 
Oyun, 8 Aralık Çarşamba akşamından itibaren her Çarşamba ve Cuma gecesi saat 20.00'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 

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Pandemi koşullarına uygun oturma düzeniyle sahnelenecek oyun için aşılı ya da aşısız tüm seyirciden 72 saatlik PCR/Antijen testi istenecek. 

Biletler, www.biletinial.com adresinden ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek. Detaylı bilgi 227 87 82 numaralı telefondan alınabilecek. 


 

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Son Güncelleme: 17.11.2021 12:34
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