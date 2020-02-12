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Kapalı Maraş’ta “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri İle Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak

Kapalı Maraş’ta, “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

Kapalı Maraş’ta “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri İle Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak

Kapalı Maraş’ta, “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

12 Şubat 2020 Çarşamba 12:04
Kapalı Maraş’ta “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri İle Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak

CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK TOPLANTIYA BAŞBAKAN TATAR, TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY İLE TC ADALET BAKANI GÜL’ÜN KATILACAĞI ÖĞRENİLDİ 

Kapalı Maraş’ta, “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

Cumartesi günü yapılacak toplantıya, KKTC’den Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılacağı öğrenildi.

BRT’nin elde ettiği bilgiye göre, Türkiye Barolar Birliği’nin düzenleyeceği toplantıda, uzmanlardan oluşan bir ekip, masa etrafında somut bir yol haritası elde etmek üzere bir araya gelecek. Toplantıda, siyasi karara etki edecek, uluslararası hukuka uygun bir sonuç ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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1974’ten sonra ilk kez üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak Kapalı Maraş’taki yuvarlak masa toplantısı gün boyunca devam edecek.

Toplantı öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül birer konuşma yapacak.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam edecek.

Toplantıda, Kapalı Maraş’ın somut olarak açılmasına yönelik ‘siyasi ve hukuki’ bir yol haritası belirlenecek. Toplantı sonrasında, belirlenen kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.

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Son Güncelleme: 12.02.2020 15:20
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