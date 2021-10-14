banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine nisap sorunu!
Yarın yine deneyecekler!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Yine maaş krizi!
Hükümetin istifasının ardından..
İşte yeni süreç
Evcilik oyunu bitti…
Evcilik oyunu bitti…
banner376

Kapalı Maraş’ta altyapı çalışmaları devam ediyor

Kapalı Maraş’ta pilot bölge olarak belirlenen alanda yeni bir altyapı çalışması yapılıyor.

14 Ekim 2021 Perşembe 13:00
Kapalı Maraş’ta altyapı çalışmaları devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi, Polat Paşa Bulvarı ile Ermu Caddesi’nin bittiği yere kadar olan bölgede yol, elektrik ve drenaj çalışmaları başlattı.

Kapalı Maraş’ta, Bakanlar Kurulu’nun Temmuz 2021’de aldığı kararla asker kontrolünden, sivil idareye devredilerek pilot bölge olarak belirlenen yüzde 3 buçukluk alanda yol, elektrik ve yağmur drenaj gibi altyapı çalışmaları yapılıyor.

banner341
TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Polat Paşa Bulvarı’ndan Bilal Ağa Mescidi’ne doğru giden yol üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Belediyenin bulunduğu Polat Paşa Bulvarı ile Ermu Caddesi’nin bittiği yere kadar olan bölgede altyapı çalışmaları başlatıldığını söyleyen Başkan Arter, yol, elektrik, drenaj çalışmaları yapıldığını belirtti.

Polat Paşa Bulvarı’ndan Bilal Ağa Mescidi’ne doğru giden bölgenin halkın kullanımına açılmadığını ve bölgeye iş araçları haricinde giriş yapılmadığını dile getiren Arter, çalışmaların tamamlanması ve güvenliğin sağlanmasının ardından bölgenin halka açılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2021 14:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı kabul edecek
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Erhürman'dan sert eleştiriler
Erhürman'dan sert eleştiriler
Yine nisap sorunu!
Yine nisap sorunu!
Girne Belediyesi’nden 3 farklı atölye çalışması
Girne Belediyesi’nden 3 farklı atölye çalışması
Güllüelli: “Bulaşıcı hastalıkların önüne el yıkayarak geçilebilir”
Güllüelli: “Bulaşıcı hastalıkların önüne el yıkayarak geçilebilir”
İlkbahar patates ekim arazisi beyanında yarın son gün
İlkbahar patates ekim arazisi beyanında yarın son gün
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Eser Öktem Piyano Resitali yer alacak
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Eser Öktem Piyano Resitali yer alacak
Facebook tanınmış kişileri korumak için taciz politikasını genişletiyor
Facebook tanınmış kişileri korumak için taciz politikasını genişletiyor
28 belediyede örgütlü 4 sendika Lefkoşa’da eylem yapıyor
28 belediyede örgütlü 4 sendika Lefkoşa’da eylem yapıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim