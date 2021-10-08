banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Ek mesailer ödendi
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine...
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
banner376

Kapalı Maraş’ın açılmasının 1. yıl dönümünde etkinlik yapıldı

​​​​​​​Kapalı Maraş’ın ziyarete açılmasının 1. yıldönümü olması nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Maraş kapısı girişinde etkinlik düzenlenerek, 1 yıl sonra Maraş’ı ilk ziyaret eden ziyaretçiye plaket verildi.

08 Ekim 2021 Cuma 16:37
Kapalı Maraş’ın açılmasının 1. yıl dönümünde etkinlik yapıldı

Kapalı Maraş’ın 8 Ekim 2020 tarihinde saat 12:00 itibarıyla ziyaretlere açılmasından dolayı bugün saat 12:00’da Maraş’ı ilk ziyaret eden Macaraistanlı Monica Reisz isimli ziyaretçiye Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından plaket ve lefkara işi hediye edildi. Maraş’ı ziyaret eden kadınlara çiçeklerin de verildiği etkinliğe, Joker Bras Band Cyprus müzikleriyle renk kattı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, 8 Ekim 2020 tarihinin Maraş’ın açılış tarihi, saatin ise 12:00 olduğunu ifade ederek, 200 binin üzerinde kişinin Maraş’ı ziyaret ettiğini söyledi. Bu rakamın alınan kararın doğru olduğunu gösterdiğini ifade eden Başkan Arter, bundan sonraki işin hem Kuzeyde hem de Güneydeki siyasilere düştüğünü, bu açılımın Kıbrıs adasına faydası olacağı, geçişlerin 1. yıldönümünü kutladığını söyledi.(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”
GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”
Tatar: “Önemli ve büyük bir adım atıldı….Memnuniyet duyuyorum”
Tatar: “Önemli ve büyük bir adım atıldı….Memnuniyet duyuyorum”
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki heyeti kabul etti
Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”
Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti
Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti
Bir grev uyarısı da Kamu-İş'ten!
Bir grev uyarısı da Kamu-İş'ten!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim