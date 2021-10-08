Kapalı Maraş’ın açılmasının 1. yıl dönümünde etkinlik yapıldı

Kapalı Maraş’ın 8 Ekim 2020 tarihinde saat 12:00 itibarıyla ziyaretlere açılmasından dolayı bugün saat 12:00’da Maraş’ı ilk ziyaret eden Macaraistanlı Monica Reisz isimli ziyaretçiye Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından plaket ve lefkara işi hediye edildi. Maraş’ı ziyaret eden kadınlara çiçeklerin de verildiği etkinliğe, Joker Bras Band Cyprus müzikleriyle renk kattı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, 8 Ekim 2020 tarihinin Maraş’ın açılış tarihi, saatin ise 12:00 olduğunu ifade ederek, 200 binin üzerinde kişinin Maraş’ı ziyaret ettiğini söyledi. Bu rakamın alınan kararın doğru olduğunu gösterdiğini ifade eden Başkan Arter, bundan sonraki işin hem Kuzeyde hem de Güneydeki siyasilere düştüğünü, bu açılımın Kıbrıs adasına faydası olacağı, geçişlerin 1. yıldönümünü kutladığını söyledi.(MHA)