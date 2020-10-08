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Kapalı Maraş özlemi bitti

Hayalet şehir 46 yıldır kapalıydı

08 Ekim 2020 Perşembe 17:31
Kapalı Maraş özlemi bitti
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1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci başladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaret süresince belirtilen kural ve ikazlara uyulmasının can güvenliği açısından önem taşıdığı ve bu düzenlemelerin bölgedeki alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar geçerli olacağı vurgulandı.

Dayanıklılığını kaybetmiş binalar ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ve fosseptik çukurlara dikkat çekilen açıklamada, ziyaretçilerin can güvenlikleri için dikkatli olmaları istendi.

Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü bugün itibarıyla belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldı.

Tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar saat 12.00 sıralarında başlayan girişte ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı. Girişte, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı, kontrolü olarak vatandaşlar içeri alınıyor. Vatandaşlar Kapalı Maraş'ın açılmasından mutluluk duyduklarını, ilk defa burada olduklarını gururlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi. Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor.

GKK’dan yapılan açıklama ve ziyaret süresince uyulması gereken kurallar şöyle:

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1. Ziyaret, 09.00-17.00 saatleri arasında yaya olarak yapılabilecektir.

2.Ziyaretçiler, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak, Demokrasi Caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda (deniz tarafını) işaretle belirtilen bölgeye kadar (askeri tesisler hariç olmak üzere) alanı gezebilecekler, denize girebileceklerdir.

3.Ziyaretçilerin, can güvenliği için yollar ve işaretlenmiş bölgeler dışına çıkmamaları, hiçbir binaya girmemeleri, yabani/zehirli hayvanların bölgede bulunması gerekçesi ile çalı ve otluk bölgelerin içerisinden dolaşmamaları, bölgedeki işaret ve levhalarda belirtilen ikazlara uymaları kişisel güvenlikleri kapsamında önem arz etmektedir.

4.Sadece ziyarete açık bölgelerden, dron kullanımı hariç, fotoğraf almasına müsaade edilecektir. Ancak ziyarete açılan bölge içerisinden dışarıya herhangi bir nesne çıkarılmayacaktır.

5.Maraş bölgesinde bol miktarda bulunan ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ile fosseptik çukurları nedeniyle yollar dışına çıkılması tehlike arz etmektedir.

6.Ayrıca, bölgede dayanıklılığını kaybetmiş yapılardan düşebilecek parçalar kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokabilecektir.

7.Olası bir tehlike durumunda Alo 155 Polis İmdat hattı aranarak yardım talebinde bulunulabilir.

8.Bu uygulamanın devamlılığı ve geliştirilmesi, saygıdeğer halkımızın kurallara uyduğu müddetçe değerlendirilecektir.

9. Geçmişten geleceğe Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesine ışık tutan, Kıbrıs Türkü’nden gücünü alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, siz kıymetli vatandaşlarımızla el ele; milletinin emrinde, vazifesinin başında, sizlerin can ve mal güvenliğini korumaya devam edecektir.” (MHA)

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Son Güncelleme: 08.10.2020 18:05
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