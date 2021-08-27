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Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini geçti

Ekim 2020'de kademeli açılma süreci başlayan ve Temmuz 2021 itibarıyla ikici aşamaya geçilerek yüzde 3,5'lik bölümü açılan Maraş, salgın koşullarına rağmen yoğun ilgi görüyor.

27 Ağustos 2021 Cuma 12:15
Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini geçti

46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini aştı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeyle kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilen Maraş'a gelen yerli ve yabancı turist sayısı 200 bini geçti.
Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerini sağlamak içim büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sunuyor.
Ziyarete açık bölgede bulunan toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj bölgesine, belediyenin yoğun çalışmalarıyla şemsiye ve şezlonglar yerleştirildi, cankurtaranlar görevlendirildi.
Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı (Çay Bahçesi) ve içindeki tesisler yenileme çalışmaları tamamlanarak 20 Temmuz 2021'de hizmete sunuldu.
Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgenin açılan bölümlerinde bazı sosyal etkinlikler de yapılıyor.


MARAŞ AÇILIMI

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KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.
KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.
KKTC Başbakanı Ersan Saner, Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında, 12 Temmuz 2021'de Bakanlar Kurulu kararıyla askeri olmaktan çıkarılan bölgeyi 26 Temmuz 2021'de ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.
Saner, burada yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin almış olduğu kararla şu an itibarıyla ikinci etapla Kapalı Maraş bölgemizin yüzde 3,5'lik bir bölümünün açılımını sağlamış olduk. Bu kapsamda Mal Tanzim Komisyonuna (taşınmaz mal komisyonu) Kapalı Maraş'ın toplamı için 337 mal sahibi, takas, tazminat veya iade koşulları vasıtasıyla başvuruda bulundu. Askeri yasak bölge kapsamından dışarıya aldığımız bölgede ise (yüzde 3,5'lik kısım) 36 kişinin takas, tazminat ve iade yöntemiyle mallarını mal tanzim komisyonundan bir şekilde almak için müracaatları bulunmaktadır. Bu müracaatlar, Mal Tanzim Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve kararlar üretilecektir." şeklinde konuşmuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Ağustos 2021'de "Kapalı Maraş'ın açılım süreci" gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamada, "Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümü askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülmüştür, bir bakıma yerleşime açılmış oluyor. Yerleşime açılabilmesi için politikamız; Taşınmaz Mal Komisyonunun bu kararları (başvuruların değerlendirmesi) üretebilmesidir. Maraş, KKTC sınırları içerisindedir, o noktada BM'ye aktarılması gibi yorumlar vardır, buna asla saygı duymayız ve o kararlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan daha fazla insan haklarıdır, oradaki eski mal-mülk sahipleridir." ifadelerini kullanmıştı.
Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

 

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Son Güncelleme: 27.08.2021 12:36
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