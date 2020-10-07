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Kapalı Maraş'ın açılma süreci nasıl başlamıştı?

Dün hükümetin düşmesine bile sebep olan Kapalı Maraş'ın açılması için ilk adım, 2019'da envanter çalışmaları yapılması kararıyla atıldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 08:19
Kapalı Maraş'ın açılma süreci nasıl başlamıştı?
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İkinci Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk ordusunun kontrolü sağladığı Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde kalması nedeniyle BMGK kararıyla 1974'te boşaltıldı ve iskana kapatıldı.

BMGK'nın aldığı 550 sayılı kararda, "Maraş’ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarını kabul edilmez olarak niteler ve bu bölgenin BM yönetimine devredilmesi çağrısında bulunur" ifadeleri yer aldı.

O dönemde meşhur otelleri ve sahiliyle dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında gösterilen Maraş'ın yeniden açılması için bulunulan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Gazimağusa şehri sınırları içinde kalan ancak girişin yasak olduğu bölge, Ada'daki taraflar arasında yapılan müzakerelerde de defalarca masaya gelmiş hatta takasta kullanılması dahi görüşülmüştü.

"46 yıldır malına mülküne gidemeyen gidebilecek"

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Geçen yıl 18 Haziran'da toplanan Bakanlar Kurulu bir karar alarak Maraş'ın yeniden açılması ve bunun için uzman bir ekibin bilimsel envanter çalışması yapması kararını duyurmuştu. Bu kapsamda Temmuz ayında Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kente giderek envanter çalışmalarına katılmış, Ağustos ayında ise Türk gazetecilerden oluşan heyetler bölgedeki çalışmaları yerinde izleyerek 46 yıl sonra bölgeye ayak basan az sayıdaki sivillerden olmuşlardı.

Çalışmaların sürdüğü günlerde Maraş'a ilişkin değerlendirmede bulunan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter "Lala Mustafa Paşa Kıbrıs'ı fethettiğinde parasını vererek bu bölgeyi satın almış ve kendi adına kurulan vakfa devretmiş. Bölgenin 300 yıl vakıflara ait olduğu konusunda pek çok bilgi ve belge var" açıklamasında bulunmuştu.

Kapalı Maraş'ın tamamının vakıf malı olduğunu söyleyen Benter, kentte ayrıca tapuları Abdullah Paşa ve Bilal Ağa vakıflarına ait yerler olduğuna da işaret ederek Ada İngiltere kontrolündeyken arazilerin vakıf kanununa aykırı şekilde el değiştirdiğini söylemişti.

Özersay da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Maraş'ta sadece vakıf mallarının değil kişilere ait mülkiyet haklarının da korunacağını aktarmıştı.

Başbakan Tatar da hem Özersay'ın bu açıklaması hem de BM kararlarına işaret ederek şunları kaydetmişti:

"Bizim düşüncemiz, oradaki mal ve mülklerin eski sakinlerine iade edilmesi şartıyla Maraş'ın açılmasıdır. Bu BM'nin kararına da ters düşmeyecektir. 46 yıldır malına ve mülküne gidemeyenler gidebileceklerdir. Maraş'ın açılmasından oradaki mal sahipleri memnuniyet duyacaktır."

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Son Güncelleme: 07.10.2020 08:42
Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş
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