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Kapalı Maraş halkın ziyaretine açıldı..

Kapalı Maraş’ın bir kısmı, bugünden itibaren, 09.00-17.00 saatleri arasında yaya olarak gezilebilecek..

08 Ekim 2020 Perşembe 12:47
Kapalı Maraş halkın ziyaretine açıldı..
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Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Yapılan düzenlemenin ardından vatandaşların bölgeye girişi saat 12.00 sıralarında başladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kapalı Maraş’ın bir kısmının, bugünden itibaren, 09.00-17.00 saatleri arasında, halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu ve uyulması gereken kuralları açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaret süresince belirtilen kural ve ikazlara uyulmasının can güvenliği açısından önem taşıdığı ve bu düzenlemelerin bölgedeki alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar geçerli olacağı vurgulandı.

Dayanıklılığını kaybetmiş binalar ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ve fosseptik çukurlara dikkat çekilen açıklamada, ziyaretçilerin can güvenlikleri için dikkatli olmaları istendi.

DENİZE GİRİLEBİLECEK… ZİYARETE AÇIK BÖLGEDE FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLECEK

GKK’dan yapılan açıklama ve ziyaret süresince uyulması gereken kurallar şöyle:

1. Ziyaret, 09.00-17.00 saatleri arasında yaya olarak yapılabilecektir.

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2.Ziyaretçiler, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak, Demokrasi Caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda (deniz tarafını) işaretle belirtilen bölgeye kadar (askeri tesisler hariç olmak üzere) alanı gezebilecekler, denize girebileceklerdir.

3.Ziyaretçilerin, can güvenliği için yollar ve işaretlenmiş bölgeler dışına çıkmamaları, hiçbir binaya girmemeleri, yabani/zehirli hayvanların bölgede bulunması gerekçesi ile çalı ve otluk bölgelerin içerisinden dolaşmamaları, bölgedeki işaret ve levhalarda belirtilen ikazlara uymaları kişisel güvenlikleri kapsamında önem arz etmektedir.

4.Sadece ziyarete açık bölgelerden, dron kullanımı hariç, fotoğraf almasına müsaade edilecektir. Ancak ziyarete açılan bölge içerisinden dışarıya herhangi bir nesne çıkarılmayacaktır.

5.Maraş bölgesinde bol miktarda bulunan ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ile foseptik çukurları nedeniyle yollar dışına çıkılması tehlike arz etmektedir.

6.Ayrıca, bölgede dayanıklılığını kaybetmiş yapılardan düşebilecek parçalar kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokabilecektir.

7.Olası bir tehlike durumunda Alo 155 Polis İmdat hattı aranarak yardım talebinde bulunulabilir.

8.Bu uygulamanın devamlılığı ve geliştirilmesi, saygıdeğer halkımızın kurallara uyduğu müddetçe değerlendirilecektir.

9. Geçmişten geleceğe Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesine ışık tutan, Kıbrıs Türkü’nden gücünü alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, siz kıymetli vatandaşlarımızla el ele; milletinin emrinde, vazifesinin başında, sizlerin can ve mal güvenliğini korumaya devam edecektir.”

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Son Güncelleme: 08.10.2020 13:11
Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş Açıldı
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