Kapalı Maraş açılımı toplantısı gerçekleştirildi

“Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısında somut bir yol haritası elde edilmesi hedefleniyor. Saat 11.00’de başlayan toplantıya Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile birlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,Bakanlar, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Birlik ve beraberlik mesajı veren Feyzioğlu, KKTC ve Türkiye’nin yeni zirvelerde birlikte hareket edeceğine işaret ederek “KKTC ve Türkiye yeni zirvelere birlikte el ele çıkacaktır. Bundan sonra Kıbrıs meselesi Türkün meselesi olmaktan çıkıp çözümsüzlüğü şımarıklıkla dayatan Rumun meselesi haline gelecektir” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında basına açıklamalarda bulundu. “Anlamlı ve tarihe geçecek toplantının Mağusa’da yapılıyor olması bizi hem gururlandırdı hem mutlu etti. Çalışma ofisinden her sabah gördüğüm ölü şehir bizi psikolojik olarak çok yıprattı. Bugün heyecanımız artmıştır. Emeği geçen herkese böyle bir toplantıyı gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. 2017’ye kadar Kıbrıs barış müzakerelerine baktığımızda sonuç alınamadı. Kıbrıs Türk toplumunun Türkiye’nin bir sorun olduğundan çıkması lazım. Kapalı Maraş’ın yaşadığı, 45 yıl süreyle bir sıkıntısı daha bizi etkiledi. Maraş’ın açık olan kısmı da bir anlaşma neticesi Rumlara verilecek algısı açık olan kısmında da kendini hissettirdi. Yatırımlarda da ilerleme istediğimiz oranda göremedik. Son 4-5 yıldır bizlerin de hükümet yetkililerin de bölgemizde asfaltlama kaldırım çalışmaları yapılmaktadır. Bu algının bir şekilde kırılması lazımdır. Bir takvimlendirme ortaya çıktıktan sonra KKTC halkının refahı için gelişmeleri geleceği ben görebiliyorum. Hayırlara vesile olmasını dileyerek teşekkür ediyorum” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Bu organizasyonun düzenlenmesi çok önemlidir. Bunun önemini parti olarak da 2004 yılından beri belirtmiştik. Ayrı ayrı katkı koyanlara teşekkür ediyorum. Gönlümden geçen keşke bütün siyasi parti temsilcileri burada olsaydı. Keşke onların da katkısı olsaydı. DP’nin kullanıma açılması görüşünde olduğunu belirttim. Adil bir uygulama çerçevesinde malların iadesini de içerecek görüşüne sahip olduğumuz belirtmek isterim. Kıbrıslı Rumların adanın tümünde ısrarcı olması çerçevesinde 46 yıldır çözüme ulaşılamıyor. Yeni bir sürece gereksinim duyulduğu da aşikardır. Siyasi eşitliğin kabul edilmediği bir ortamda ve hidrokarbonun tek taraflı girişimler var olan durumu içinden çıkılmaz duruma getirmiştir. Kadife bir ayrılık gündeme getirilebilir artık. 46 yıldır kapalı tutulan Maraş bölgesinin kullanıma açılmasının zamanının da geldiğini söylüyoruz. Yasal zemini de göz ardı etmeden bu konunun ele alınabileceğine inanıyoruz. DP ailesi olarak uzun yıllardır takip ediyoruz adımları umarım istenilen noktaya ulaşıldığı takdirde özelde Mağusa’ya genelde KKTC’ye çok ciddi etki edeceği aşikardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Yardımcısı Oktay’a ayrı ayrı teşekkür eder. Hedefe ulaşacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber, “Sorun varsa çözümü vardır. Yeter ki gayret gösterelim. Hiçbir çözüm oturup beklemekle gelmez. Ortak akılla bulunacak çözüm en iyi çözüm olur. En çok konuştuğum en çok önem verdiğim bir konuydu mülkiyet konusu. Eleştiri de aldım. Mülkiyet Kıbrıs sorununun köşe taşı. Mülkiyetle çözüm çözümü getirir mi? Yıllarca yaptığım çalışmalarda yazdığım yazılarda bu komisyonu daha etkin hale getirelim dedim. Dünyayı da yanımıza alarak uluslararası hukuk çerçevesinde mülkiyete çözüm bulabiliriz. Maraş da bunun parçasıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gül, açıklamasında şunları söyledi “KKTC’nin toprağıdır Kapalı Maraş. Bunu herkes bilmelidir. Maraş vakıf malıdır. Arşiv çalışmaları bu konuyla ilgili devam etmektedir. Bu toplantılar hukuki hakların güçlendirilmesi içindir. Sözlerimin başında Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi liderli Dr. Küçük’ü, Rauf Denktaş başta olmak üzere şehitlerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının davasını bir yük gibi değil gönlünde çiçek gibi yerine getirmektir. Et ve tırnak gibi ortak bir kültürün ortak bir geleceğin sahipleri olarak bu tür çabalara önem veriyoruz. Dayanışma ve işbirliği ruhumuzu ilelebet korumaya önem vereceğiz. Dost ve kardeş Kıbrıs Türk halkının refahını kendi refahımızdan ayrı tutmuyoruz. Bu samimi hisler sadece bizim değil 83 milyon vatandaşımızın da ortak düşüncesidir. Oldukça önemli kapsamlı başlıklar bugün ele alınacaktır. Kapalı Maraş’a yönelik envanter çalışması gerçekten çok önemlidir. çok anlamlı sonuçlar ortaya koyulacaktır. KKTC’nin toprağıdır Kapalı Maraş. Bunu herkes bilmelidir. Maraş vakıf malıdır. Arşiv çalışmaları bu konuyla ilgili devam etmektedir” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ““Statükonun en önemli sembollerinden biri olan kapalı Maraş’ta böyle bir toplantı çok önemlidir. KKTC hükümeti olarak bizler Kapalı Maraş’ın Kapalı Maraş olmaktan çıkması konusunda bir karar aldık. Kapalı Maraşla ilgili gerek eski sakinlerinin gerek halkın haklarına halel getirilmemesi için çalışma yapılmıştır, bu kararlar çerçevesinde görev bize verilmiştir. Bu görev çerçevesinde envanter çalışmaları ilerletilmiştir. Özellikle bina ve arazilerin durumuna ilişkin yapılacak anlaşmadır. DAÜ ile bakanlığım bir protokol imzalayacak. Bu protokole göre DAÜ Mühendislik Fakültesi kendi uzmanlık alanından hareketle bu alanda çalışmalarını tamamlayacak. İlerleyen dönemde nasıl bir politika izleyeceğimize göre hareket edeceğiz. Bir gerçek var, biz artık Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü oturup beklemek yerine uluslararası alanda atacağımız adımlarla statükoyu deleceğimize inanıyoruz. Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldırabileceğimize inanıyorum. Çok farklı görüşler bugüne kadar oldu. Bugünden sonra da nasıl yürüneceğiyle ilgili bir karar verilmesi gerekir. Bu karar seçimlerden sonra hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eminim bu toplantıda bize de yardımcı olacak görüş verece kolan kıymetli bilgiler edinilecektir” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs meselesi bağlamında Kapalı Maraş’ın hükümetin gündemindeki ilk konulardan biri olduğunu vurgulayan Tatar, kapsamlı çözümü beklemeden önce Kapalı Maraş’ı yerleşime açma noktasında girişim başlatıldığını söyledi.Hükümet bu açılımı gerçekleştirdiğini ve bu toplantı yapıldığını kaydeden Tatar, hukuk konusunun, dünyaya bu çalışmaları anlatmanın ve planlı hareket etmenin önemine değindi. BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu belirten Tatar, bu kararlara ters düşmeden haklar gözönünde bulundurularak, çalışmaların doğru şekilde yürütülmesinin önemini vurguladı. “Kapalı Maraş’ın da açılmaya başlanması önemli bir kavşaktır” diyen Tatar, Kıbrıs Türkleri’nin Kıbrıs meselesindeki iyi niyetinin ve atılımının herkes tarafından bilindiğini söyledi.Başbakan Tatar, şu anda çözüm modelinin görünmediğini, ancak Kapalı Maraş’ın önemli bir kavşak olduğunu kaydetti.Kapalı Maraş’ın ekonomi ve siyasi bakımdan önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, “Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin milli görevidir” dedi. Başbakan Tatar, çalışmaların, uluslararsası hukuğa ters düşmeyecek şekilde sonuçlanacağına inanç belirtti. Tatar, Kapalı Maraş’ın açılacağı, ekonomi ve turizme katılabileceği bir noktaya gelindiğini söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, “Bu cennet kıyının Maraş’ın atıl kalması ne hukuki, ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir. Kapalı Maraş KKTC’nin toprağıdır, bazı çevreler bu gerçeği sindiremedi.” dedi. “Bu cennet kıyının Maraş’ın atıl kalması ne hukuki, ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir. Kapalı Maraş KKTC’nin toprağıdır, bazı çevreler bu gerçeği sindiremedi.” dedi.Oktay da KKTC’nin egemenlik alanında bulunan kapalı Maraş’ın atıl kalmasının ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir olmadığını vurguladı. “Burası KKTC’nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkü’nün kendi toprağında, kendi refahı için adım atması son derece meşrudur doğaldır.Bu ortamın hiçkimseye faydası yoktur. Bir devletin kendi kullanımındaki sunma hakkı vardır. Ümidimizi yakın zamanda ekonomiyi ticareti ve sosyal yaşamı canlandıracak şekilde Kapalı Maraş’ın hayat bulmasıdır. İki toplumun da refah ve sosyal barışını olumlu şekilde etkileyecektir” dedi. (MHA)