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Kapalı Maraş'a ilk günden yoğun ziyaretçi akını

Kapalı Maraş’ın bir bölümü 46 yıl aradan sonra bugünden itibaren halkın ziyaretine açıldı.

08 Ekim 2020 Perşembe 15:08
Kapalı Maraş'a ilk günden yoğun ziyaretçi akını
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Kapalı Maraş’ın açılan kısmına Dr. Fazıl Küçük Stadyumu yanındaki kapıdan girişler saat 12.00’den itibaren polis kontrolünde başladı  İlk bir saat içerisinde yaklaşık 300 kişi giriş yaptı.

Kapı önündeki bekleyiş erken saatlerde başladı. Tarihi açılışı KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan çok sayıda basın mensubu takip etti. Canlı yayınlar gerçekleştirildi.

Kapıdan giriş yapacak ziyaretçilere bilgi broşürü dağıtıldı, polis tarafından maske ve mesafe uyarısı yapılarak pandemi kuralları hatırlatıldı.

Ziyaretçiler, ziyarete açılan Demokrasi Caddesi üzerinde bu tarihi anı fotoğraflama imkanına sahip oldular.

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Cadde üzerindeki yolun kenarları emniyet şeritleriyle kapatılırken, yol boyunca uyarıcı levhalar yer adı. Az da olsa bu ilk günde denize girenler de vardı.

Sağlık tedbirleri de alınarak kapının girişinde ambulans ve sağlık ekibi hazırda bekletildi.

Maraş’ın ziyarete açılan bölümü 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek. Ziyaretler kimlikle ve yaya olarak gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 08.10.2020 15:15
Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş
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