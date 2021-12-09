“Kapalı” kapılarını seyirciye açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, 26 Mart’ta internet ortamında çevrimiçi prömiyeri yapılan ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tüm kadrosunun yer aldığı oyun, pandemi koşullarında sahnelenebilmek için tek kişilik bölümler olarak kuruldu.

Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ın hikâyelerini kovalayan, savaş, göç, yerinden edilme, bellek temalarını ele alan oyun, birbirinden bağımsız anlam ifade edebilen ancak eklemlendiği zaman da bir bütün oluşturabilen monologlardan oluşuyor.

Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani’nin rol aldığı oyunun müziğini Osman Ateş bestelerken, dekor-kostüm tasarımı Özlem Yetkili, ışık tasarımı Fırat Eseri, afiş tasarımı Barış Argus, broşür tasarımı Umut Ersoy tarafından yapıldı.

Işık uygulama Salih Kanatlı, efekt uygulama Mehmet Eseri tarafından yapılırken, Mehmet Demir sahne amiri, Asya Kazafanalı dekor-kostüm asistanı olarak görev aldı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Aliye Ummanel, prömiyer sonrası sahnede “Pandemi döneminin zor koşullarında gerçekleştirdiğimiz online prömiyerde selama çıktığımızda seyircimizi görememek, seyircimiz olmadan sanatımızın tamamlanmadığını, anlamını yitirdiğini hissettirmişti. Bu akşam salonumuzda yüzlerinizi görmek büyük bir mutluluk ve heyecan yaratıyor. Bizim sanatımız seyircimizle tamamlanıyor ve anlam kazanıyor” şeklinde konuştu.

Tiyatro’dan yapılan açıklamada, oyunun 12 Ocak tarihine kadar her çarşamba ve cuma saat 20.00'de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda pandemi koşullarına uygun oturma düzeniyle sahneleneceği, aşısızların salona alınmayacağı, aşılılarından ise 72 saati aşmayan PCR/Antijen testi isteneceği bildirildi.

Biletlerin, www.biletinial.com adresinden ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebileceği, detaylı bilginin ise 227 87 82 numaralı telefondan alınabileceği kaydedildi.