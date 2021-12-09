banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis toplandı
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda
Dualarımız Nisa ile..
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Güne zamla başladık!
banner405
Flaş Haber
Fanatik Rum çizmeyi aştı!
Kapat

“Kapalı” kapılarını seyirciye açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun pandemi koşullarında tiyatro sanatını devam ettirebilme amacıyla yarattığı özel bir oyun olan “Kapalı” oyunu, ilk kez seyirci karşısında sergilendi.

09 Aralık 2021 Perşembe 14:00
“Kapalı” kapılarını seyirciye açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, 26 Mart’ta internet ortamında çevrimiçi prömiyeri yapılan ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tüm kadrosunun yer aldığı oyun, pandemi koşullarında sahnelenebilmek için tek kişilik bölümler olarak kuruldu.

Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ın hikâyelerini kovalayan, savaş, göç, yerinden edilme, bellek temalarını ele alan oyun, birbirinden bağımsız anlam ifade edebilen ancak eklemlendiği zaman da bir bütün oluşturabilen monologlardan oluşuyor.

Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani’nin rol aldığı oyunun müziğini Osman Ateş bestelerken, dekor-kostüm tasarımı Özlem Yetkili, ışık tasarımı Fırat Eseri, afiş tasarımı Barış Argus, broşür tasarımı Umut Ersoy tarafından yapıldı.

banner341
Işık uygulama Salih Kanatlı, efekt uygulama Mehmet Eseri tarafından yapılırken, Mehmet Demir sahne amiri, Asya Kazafanalı dekor-kostüm asistanı olarak görev aldı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Aliye Ummanel, prömiyer sonrası sahnede “Pandemi döneminin zor koşullarında gerçekleştirdiğimiz online prömiyerde selama çıktığımızda seyircimizi görememek, seyircimiz olmadan sanatımızın tamamlanmadığını, anlamını yitirdiğini hissettirmişti. Bu akşam salonumuzda yüzlerinizi görmek büyük bir mutluluk ve heyecan yaratıyor. Bizim sanatımız seyircimizle tamamlanıyor ve anlam kazanıyor” şeklinde konuştu.

Tiyatro’dan yapılan açıklamada, oyunun 12 Ocak tarihine kadar her çarşamba ve cuma saat 20.00'de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda pandemi koşullarına uygun oturma düzeniyle sahneleneceği, aşısızların salona alınmayacağı, aşılılarından ise 72 saati aşmayan PCR/Antijen testi isteneceği bildirildi.

Biletlerin, www.biletinial.com adresinden ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebileceği, detaylı bilginin ise 227 87 82 numaralı telefondan alınabileceği kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 09.12.2021 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolga Atakan, aday olmayacağını duyurdu
Tolga Atakan, aday olmayacağını duyurdu
“Vaka üstüne vaka” filminin galası Salı akşamı Girne Üniversitesi’nde yapılacak
“Vaka üstüne vaka” filminin galası Salı akşamı Girne Üniversitesi’nde yapılacak
Erhürman'ın Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi
Erhürman'ın Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi
Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Özersay gündemi değerlendirdi
Özersay gündemi değerlendirdi
Meclis oturumuna ara verildi
Meclis oturumuna ara verildi
Seçim takvimi işliyor, adaylar netleşiyor
Seçim takvimi işliyor, adaylar netleşiyor
KTOEÖS, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksiklerine dikkat çekti
KTOEÖS, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksiklerine dikkat çekti
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye tanıma çağrısı
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye tanıma çağrısı
Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor
Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim