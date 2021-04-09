banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

Kapalı devre turizm Pazartesi başlıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, pazartesi günü başlayacak olan kapalı devre turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

09 Nisan 2021 Cuma 15:00
Kapalı devre turizm Pazartesi başlıyor
banner337

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan Pazartesi günü başlayacak kapalı devre turizmde, turistlerin geliş ve konaklamalarının bileklikle kontrol altında olacağını, çalışanların da dışarıyla temasının bulunmayacağını söyledi.

Otellerdeki güvenlik yanında gerek görülmesi halinde polisten de destek alınabileceğini belirten Ataoğlu, turistlerin dışarıya hiç çıkmayacağı bu modelin bir başlangıç olduğunu kaydetti. 
Ataoğlu, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı doğrultusunda başlayacak olan kapalı devre turizmde oteller tarafından güvenliği, acenteler tarafından ise üç günlük geliş gidişleri kontrol altında tutacak şekilde tedbir alındı” ifadelerini kullandı. 


“HANGİ OTELLERİN KAPALI DEVRE TURİZM YAPACAĞI ÖNCEDEN BELİRLENECEK”
Hangi otellerin kapalı devre turizm yapacağının önceden belirleneceğini ifade eden Bakan Ataoğlu, protokoller imzalandıktan sonra bilekliklerle ilgili teknik çalışmaların yapılacağını söyledi. 

banner341
Ataoğlu, çipli bilekliklerin internet bağlantısı konusunda sıkıntı yaşanmaması için derinlik mesafesi göz önünde bulundurularak çalışma yapıldığını anlattı. 
Kapalı devre turizme kapalı olan ve karantina oteli olarak kullanılmayan otellerin de açılacağını ifade eden Ataoğlu, bu açılımın karantina otellerinde sıkıntı yaratmayacağını söyledi. 


“MAYIS AYINDA ÇİFT AŞILI VE ÇİFT PCR’LI GELİŞLERİN OLABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ”
Ataoğlu, Mayıs ayında çift aşılı ve çift PCR’lı gelişlerin olabilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti. 
Ataoğlu, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden aşı karnesi ile çift aşılı ve çift PCR’lı açılım konusunda tarih bekliyoruz. Çünkü verilecek olan taahhüt ve kararlardan geri adım atılmaması, detaylı çalışılması gerekiyor. Bir karar alır da geri dönersek işletmeleri çok zora sokarız” ifadelerini kullandı. 
“Önemli olan ileri vadede de olsa bir tarih almamız ve bundan geri adım atmamamızdır.” diyen Ataoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi plan ve programının bu bağlamda önemli olduğunu kaydetti. 
 

banner360
Son Güncelleme: 09.04.2021 14:36
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluKapalı Devre Turizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: "Şehitlerimize ve gazilerimize büyük bir minnet borçluyuz”
Oğuz: "Şehitlerimize ve gazilerimize büyük bir minnet borçluyuz”
CTP’nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı'nda ekonomi konuşuldu
CTP’nin Belediyecilik Vizyon Çalıştayı'nda ekonomi konuşuldu
Çağman: “Sosyal hizmet uygulamalarına öncelik vermemiz gereken bir dönemdeyiz“
Çağman: “Sosyal hizmet uygulamalarına öncelik vermemiz gereken bir dönemdeyiz“
Sayıştay Komitesi, KIB-TEK Sayıştay Raporu'nu görüştü
Sayıştay Komitesi, KIB-TEK Sayıştay Raporu'nu görüştü
“Erken çocukluk eğitiminde dijital dönüşüm eğitimleri” yoğun katılımla gerçekleşti
“Erken çocukluk eğitiminde dijital dönüşüm eğitimleri” yoğun katılımla gerçekleşti
KIB-TEK’te sistem arızası
KIB-TEK’te sistem arızası
Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleniyor
Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleniyor
Bu akşam fırtına bekleniyor
Bu akşam fırtına bekleniyor
YDP’nin 3. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor
YDP’nin 3. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim