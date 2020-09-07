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Kanunsuz Ve Ruhsatsız Avlanan 7 Kişiye Yasal İşlem

Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.): Ülke genelinde dün ikinci ince av kapsamında gerçekleştirilen rutin avcı kontrollerinde, kanunsuz ve ruhsatsız avlandıkları tespit edilen 7 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 12:14
Kanunsuz Ve Ruhsatsız Avlanan 7 Kişiye Yasal İşlem
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Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.): Ülke genelinde dün ikinci ince av kapsamında gerçekleştirilen rutin avcı kontrollerinde, kanunsuz ve ruhsatsız avlandıkları tespit edilen 7 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, İ.A.’nın (E-28) Köprülü’de ava açık bölge olan 26 nolu Kukla göleti bölgesinde avlanma ruhsatı olmaksızın avlandığı; D.B. (E-63), M.K.(E-61), A.D.(E-56), K.D.(E-48), K.K.(E-56) ve Ş.Ş.’nin (E-51) ise İskele Sınırüstü göletinde ava açık bir günde ava kapalı bölge olan Sınırüstü göletinin 500 metreden yakın alanı içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

YARALAMA, KAVGA VE RAHATSIZLIK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence yerinde saat 02.30 sıralarında   B.A.L. (K-25) bir taraf olup, P.T.C. (K-24) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile kavga ettikleri sırada B.A.L. (K-25) masa üzerinde bulunan içki şişesini alarak P.T.C.’nin kafasına vurmak suretiyle adı edilenin yaralanmasına sebep oldu.  İki kadın da tutuklandı.

ARAZİ YANGINI

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Yedikonuk’ta, dün öğle saatlerinde su depoları mevkisinin yaklaşık 300 metre kuzey kısmında bulunan orman arazisi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu yaklaşık yarım dönüm alan içerisinde bulunan 18 adet çam fidesi ve 4 adet ardıç ağacı yanarak zarar gördü.

EV YANGINI

Gazimağusa’da dün akşam  Ömer Seyyeftin Sokak üzerinde bulunan Masoud Hosseınpour Shamshiri’ye ait ikametgahın salon odası içerisinde muhtemelen klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 adet klima ünitesi iç motoru yanarak zarar gördü.

(YIL/HA)


 

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