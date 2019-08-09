banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99848
ALTIN
263.850
DOLAR
5.4737
STERLİN
6.6032
EURO
6.1267
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
ULTRAVİYOLE RADYASYONU UYARISI!
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

Gazimağusa'da M.M.J.(E-20)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı görülen A.M.(E-22)’nin İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta 8.8.2019 tarihinde yapılan aramada; içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sigara ile yaklaşıkhintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

Gazimağusa'da M.M.J.(E-20)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı görülen A.M.(E-22)’nin İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta 8.8.2019 tarihinde yapılan aramada; içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sigara ile yaklaşıkhintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:15
Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

banner317
07.08.2019 tarihinde, Gazimağusa'da M.M.J.(E-20)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı görülen A.M.(E-22)’nin İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta 8.8.2019 tarihinde yapılan aramada; içerilerinde toplam 3.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sigara ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada Girne’de S.S.L. (K-23), F.B.(K-62) ve G.K.(K-54)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 11 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 48 adet çay poşeti içerisinde toplam 144 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 193 adet sigara içerisinde (her bir sigara içersinde 1 gr) toplam 193 gr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet sakız ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile olayla bağlantısı olduğu görülen P.M.M. (E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz Uyusturucu MaddeGazimağusada Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müzik İzinlerinin, Kurban Bayramı İçin De Geçerli Olacağı Açıklandı
Müzik İzinlerinin, Kurban Bayramı İçin De Geçerli Olacağı Açıklandı
Müzik İzinlerinin, Kurban Bayramı İçin De Geçerli Olacağı Açıklandı
Müzik İzinlerinin, Kurban Bayramı İçin De Geçerli Olacağı Açıklandı
Ubp’den Bayramlaşma Programı
Ubp’den Bayramlaşma Programı
Ubp’den Bayramlaşma Programı
Ubp’den Bayramlaşma Programı
Gazimağusa’daki Uyuşturucu Olayı İskele Ve Girne’ye De Uzandı
Gazimağusa’daki Uyuşturucu Olayı İskele Ve Girne’ye De Uzandı
Gazimağusa’daki Uyuşturucu Olayı İskele Ve Girne’ye De Uzandı
Gazimağusa’daki Uyuşturucu Olayı İskele Ve Girne’ye De Uzandı
Akıncı: “genel Sekreter’le Görüşme, Ardından 5’linin Yolunu Çizebilir”
Akıncı: “genel Sekreter’le Görüşme, Ardından 5’linin Yolunu Çizebilir”
Akıncı: “genel Sekreter’le Görüşme, Ardından 5’linin Yolunu Çizebilir”
Akıncı: “genel Sekreter’le Görüşme, Ardından 5’linin Yolunu Çizebilir”
Çevre Koruma Dairesi Halkı Deniz Kaplumbağaları İçin Duyarlı Olamaya Davet Etti
Çevre Koruma Dairesi Halkı Deniz Kaplumbağaları İçin Duyarlı Olamaya Davet Etti
Çevre Koruma Dairesi Halkı Deniz Kaplumbağaları İçin Duyarlı Olamaya Davet Etti
Çevre Koruma Dairesi Halkı Deniz Kaplumbağaları İçin Duyarlı Olamaya Davet Etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim