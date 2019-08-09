Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada Girne’de S.S.L. (K-23), F.B.(K-62) ve G.K.(K-54)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 11 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 48 adet çay poşeti içerisinde toplam 144 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 193 adet sigara içerisinde (her bir sigara içersinde 1 gr) toplam 193 gr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet sakız ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile olayla bağlantısı olduğu görülen P.M.M. (E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.