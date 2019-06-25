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Kantara Yaz Kampları İlk Dönemi Dün Başladı

Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları ilk dönemi dün 7 ve 8. Sınıfların katılımıyla Kantara Gençlik Kampında başladı.

Kantara Yaz Kampları İlk Dönemi Dün Başladı

Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları ilk dönemi dün 7 ve 8. Sınıfların katılımıyla Kantara Gençlik Kampında başladı.

25 Haziran 2019 Salı 09:10
Kantara Yaz Kampları İlk Dönemi Dün Başladı

Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları ilk dönemi dün 7 ve 8. Sınıfların katılımıyla Kantara Gençlik Kampında başladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da Kantara Gençlik Kampına giderek gençlerle birlikte oldu.

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Çolakoğlu, kampların on dönem olarak devam edeceğini belirterek, 7 Eylül’de kamp döneminin sonlanacağını vurguladı.

Gençlerin, kültürel, eğitsel ve sportif aktivitelerin yanısıra deniz etkinlikleri de gerçekleştirdiklerini belirten Çolakoğlu, gençlerle yaptıkları sohbetlerde memnun ve mutlu oldukları yönünde mesajlar aldıklarını ifade etti.

Çolakoğlu, yaz dönemi boyunca kamplarda görev alacak olan gönüllü Eğitim Şefi, gönüllü Liderler ile Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı çalışanlarına ve kamp öncesi hazırlık döneminde online kayıtları gerçekleştiren Gençlik Dairesi personeline, ayrıca online kayıt sistemini oluşturan Başbakanlık e devlet yürütme kurulu üyesi Erkut Çulluoğlu’na teşekkür etti. 

(AK/ÖK)

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