Kantara kış kampı başladı

Gençlik Dairesi Kantara Kış Kampı, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin yer aldığı birinci dönem kampıyla başladı.

Kamp 4-16 Şubat tarihlerinde dört dönem olarak yapılacak.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kantara Kış Kampı’nda gençler, Gençlik Dairesi Eğitim Şefi ve Liderlerin yönetiminde, kültürel, sportif ve eğitsel etkinliklere katılacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da kampa katılarak tadilatı tamamlanan koğuşları yerinde incelerken, gençlerle sohbet imkanı bularak kamp hakkındaki değerlendirmeleri dinledi.

Çolakoğlu, yoğun ilgi gören Kantara Gençlik Kampı’nın yenilenen haliyle gençlere daha iyi hizmet verebileceğini görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Çolakoğlu, Kamp süresince görev alan ve alacak olan tüm gönüllü Eğitim Şefi ve Liderlere, Kantara Gençlik Kampı ve Daire personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

