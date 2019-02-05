Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102448
ALTIN
219.599
DOLAR
5.2014
STERLİN
6.7287
EURO
5.9315
Tumbul tutuklu yargılanacak
TUMBUL TUTUKLU YARGILANACAK
2 yıl hapis yatacak
2 YIL HAPİS YATACAK
Lamborghini’li Türke hapis cezası
LAMBORGHİNİ'Lİ TÜRKE HAPİS CEZASI
Gökgürültülü sağanak bekleniyor
Gökgürültülü sağanak bekleniyor
banner282
Flaş Haber
2 yıl hapis yatacak
Kapat

Kantara kış kampı başladı

Kantara kış kampı başladı

05 Şubat 2019 Salı 17:22
Kantara kış kampı başladı

Gençlik Dairesi Kantara Kış Kampı, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin yer aldığı birinci dönem kampıyla başladı.
Kamp 4-16 Şubat tarihlerinde dört dönem olarak yapılacak.
Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kantara Kış Kampı’nda gençler, Gençlik Dairesi Eğitim Şefi ve Liderlerin yönetiminde, kültürel, sportif ve eğitsel etkinliklere katılacak.
Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da kampa katılarak tadilatı tamamlanan koğuşları yerinde incelerken, gençlerle sohbet imkanı bularak kamp hakkındaki değerlendirmeleri dinledi.
Çolakoğlu, yoğun ilgi gören Kantara Gençlik Kampı’nın yenilenen haliyle gençlere daha iyi hizmet verebileceğini görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Çolakoğlu, Kamp süresince görev alan ve alacak olan tüm gönüllü Eğitim Şefi ve Liderlere, Kantara Gençlik Kampı ve Daire personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 05.02.2019 21:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Arabahmet Kültür Evi aynı anda iki etkinliğe ev sahipliği yaptı
Arabahmet Kültür Evi aynı anda iki etkinliğe ev sahipliği yaptı
Yükseköğrenim Burslarından Yararlanmak İsteyenlerın 28 Şubat’a Kadar Başvuru Yapması Gerekiyor
Yükseköğrenim Burslarından Yararlanmak İsteyenlerın 28 Şubat’a Kadar Başvuru Yapması Gerekiyor
Tatar: “anavatan Türkiye İle İşbirliği İçinde Ekonomik Gelişmeyi Sağlamalıyız”
Tatar: “anavatan Türkiye İle İşbirliği İçinde Ekonomik Gelişmeyi Sağlamalıyız”
Ydp, Hükümetin İlk Yılını Değerlendirdi... Arıklı: “sözler Tutulmadı”
Ydp, Hükümetin İlk Yılını Değerlendirdi... Arıklı: “sözler Tutulmadı”
Meclis toplantısı sona erdi
Meclis toplantısı sona erdi
Ctp Serdarlı’da Hükümet İcraatlarını Anlattı
Ctp Serdarlı’da Hükümet İcraatlarını Anlattı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Erenköy Mücahitler Derneği, Türkiye’nin İşgalci Olarak Nitelenmesini Kınadı
Erenköy Mücahitler Derneği, Türkiye’nin İşgalci Olarak Nitelenmesini Kınadı
Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi'ne Gölet Ve İsale Hattı İnşa Edilecek
Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi'ne Gölet Ve İsale Hattı İnşa Edilecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim