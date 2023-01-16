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Kantara Kampı kayıtları Çarşamba günü başlıyor

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:13
Kantara Kampı kayıtları Çarşamba günü başlıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Kantara Kış Kamplarının 2-15 Şubat tarihleri arasında dört dönem olarak düzenleneceğini duyurdu.  

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın açıklamasında, Kantara Kış Kamplarının planlamasını yaptıklarını ve hazır olduklarını ifade ederek, kayıtların 18 Ocak Çarşamba günü başlayacağını kaydetti.

Özsaygın, başvuruların “www.kamp.genclik.gov.ct.tr” adresinden online yapılacağı Kantara Kış Kamplarının ücretinin 360 Türk Lirası olarak belirlendiğini belirtti.

Özsaygın, 2-5 Şubat arasında 6 ve 7. sınıfların; 6-9 Şubat arasında 8. sınıfların, 9-12 Şubat arasında 9 ve 10. sınıfların, 12-15 Şubat arasında 11 ve 12. sınıfların kamp yapabileceğini kaydetti.

Gençlere eğitim öğrenim hayatlarında başarılar dileyen Özsaygın, geçirecekleri kamp süresinin de arkadaşlık, eğlence ve birliktelik halinde geçmesini diledi.

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