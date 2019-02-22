“kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması” Son Başvuru Tarihi 29 Mart…



Lefkoşa, 22 Şubat 19 : Kanser hastalığı ile savaşta özellikle genç nesilleri bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 2001-2002 eğitim yılından beri geleneksel olarak düzenlediği “Kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması” için son başvuru tarihinin 29 Mart olacağı açıklandı.



Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamada, çocuklara ve gençlere “Boyanızı, kağıdınızı alın ve kanserle savaş için Düşlediğiniz Sağlıklı Yaşamı ve Düşlediğiniz Çevreyi çizmeye başlayın.” çağrısı yapılırken, öğretmenler ve ebeveynlerden de çocukları ve gençleri teşvik etmeleri istendi.



Bu yıl 18.’si yapılacak ve 4. kez Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması, tüm Anaokul, İlköğretim, Ortaöğretim ve Meslek Liselerinde okuyan öğrencilere yönelik yapılacak.



“Düşlediğiniz Sağlıklı Yaşam” veya “Düşlediğiniz Çevre” başlıklarında herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu ana okul ve İlkokul 1-2-3. sınıflar için A3 ve diğer tüm kategoriler için 50 x 70 cm. boyutunda olup çalışmanın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor.



Yarışma koşulları ile ilgili detaylı bilgi www.kemalsaracoglu.org adresinden veya 227 0616 - 227 0617 numaralı telefonlardan alınabilecek.



Çalışmalar, 29 Mart tarihine kadar 20 Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı, Lefkoşa adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilebilecek.



(RU/ÖK)