“kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması”na Katılım İçin Son 3 Gün



Lefkoşa, 26 Mart 19 : Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın geleneksel olarak genç nesillere kanser hastalığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği “Kanserle Savaş İçin Afiş Ve Slogan Yarışması”na katılım için son 3 gün.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18.’si yapılacak ve 4. kez Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması, tüm Anaokul, İlköğretim, Ortaöğretim ve Meslek Liselerinde okuyan öğrencilere yönelik yapılacak.

“Düşlediğiniz Sağlıklı Yaşam” veya “Düşlediğiniz Çevre” başlıklarında herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu ana okul ve İlkokul 1-2-3. sınıflar için A3 ve diğer tüm kategoriler için 50 x 70 cm. boyutunda olup çalışmanın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor.

Yarışma koşulları ile ilgili detaylı bilgi www.kemalsaracoglu.org adresinden veya 227 0616 - 227 0617 numaralı telefonlardan alınabilecek.

Çalışmalar, 29 Mart tarihine kadar 20 Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı, Lefkoşa adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilebilecek.

(AK/ÖK)

