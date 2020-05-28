banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105163
ALTIN
377.150
DOLAR
6.8133
STERLİN
8.3801
EURO
7.5235
banner339
Mültüci tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
SORUMSUZ BAKICI TUTUKLANDI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO
EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”
ELSEN'DEN AÇIKLAMA

Kanser Hastalarına Yardım Derneği 26 Yaşında

DERNEK BAŞKANI KOCAİSMAİL HALKI DERNEĞİN YAŞAMASINA KATKI KOYMAYA ÇAĞIRDI:

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
Kanser Hastalarına Yardım Derneği 26 Yaşında
banner337
banner345

DERNEK BAŞKANI KOCAİSMAİL HALKI DERNEĞİN YAŞAMASINA KATKI KOYMAYA ÇAĞIRDI:

“DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK SMS İLE MESAJ ATARAK 26 TL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ; SOSYAL MEDYADA VİDEO YAYINLAYABİLİRSİNİZ”

Lefkoşa, 28 Mayıs 20 : Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) 26 Mayıs’ta 26 yaşını kutladı.

banner341
KHYD Başkanı Raziye Kocaismail konuyla ilgili yazılı mesajında, “Sevdiklerinizin doğum gününde bir hediye alır gibi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin de doğum gününde KKTC TELSİM hatlarınızdan 4171’e boş mesaj atarak 26 TL’yi kanser hastalarına hediye edebilirsiniz” dedi.

KHYD’yi kutlamak isteyenlerin sosyal medyada video yayınlayabileceğini de ifade eden Kocaismail şunları söyledi:

“Herkesi, 26 sayısında bir hareket yaparak, 26 TL ile 26 Mayıs doğum gününde,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni yaşatmaya davet ediyorum. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin hayatta kalması amacında yapılacak olan bu etkinliğimizde bizlere destek veren KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper’e, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a, KKTC Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’ye, Tüm KKTC Telsim Ailesi ve bağışçılara, hastalarımız adına teşekkür ediyorum. Mesajın herkese ulaşabilmesi adına etkinliğimiz Ağustos sonuna kadar devam edecek”

(DOĞ/ ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabipler Odası hastaneye 2 adet kapnografi cihazı bağışladı
Tabipler Odası hastaneye 2 adet kapnografi cihazı bağışladı
İçişleri Bakanlığı’ndan derneklere “hijyen” uyarısı
İçişleri Bakanlığı’ndan derneklere “hijyen” uyarısı
HAKSEN imza kampanyası başlattı
HAKSEN imza kampanyası başlattı
Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası’ndaki değişiklik komiteden geçti
Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası’ndaki değişiklik komiteden geçti
Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nda tadilat girişimi
Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nda tadilat girişimi
Saffet Aşıksoy: “Ülkedeki gelir adaletsizliği sonucunda 10 binler açlığa mahkum edilmiş durumda''
Saffet Aşıksoy: “Ülkedeki gelir adaletsizliği sonucunda 10 binler açlığa mahkum edilmiş durumda''
Girne'de 300 kiloluk orkinos yakalandı!
Girne'de 300 kiloluk orkinos yakalandı!
Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kutladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kutladı
LTB bölgesel temizlik çalışmalarına Haziranda başlayacağını duyurdu
LTB bölgesel temizlik çalışmalarına Haziranda başlayacağını duyurdu
KTAMS, İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını yarın Başbakanlık önünde protesto edeceğini açıkladı
KTAMS, İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını yarın Başbakanlık önünde protesto edeceğini açıkladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim