Kanser ilacı da yok!

“Kanser hastalığı bu şaka kaldırmaz…

Belirli sürelerde ki bunu işin uzmanları belirliyor kemoterapi alması gerek!

Hastaneyi gittiğinde hekimler çaresizlikten söylemişler…

Senin kullandığın ilaç bitti!

Ne zaman geleceği de belli değil…

Bunu duyunca da doğal olarak bakanlığa gitmiş, aldığı cevap şu;

İlacın gelmesi bir iki hafta kadar sürer!

Empati yapın lütfen…

Hayati bir hastalıkla boğuşuyorsunuz ama hastanede ilaç yok, bakanlık da sadece ileri bir tarihte geleceğini söylüyor!

Bu insanların hayatıyla oynamaktan başka bir şey değildir…

Tamam kasıt olmayabilir ama!

Adına beceriksizlik de denir basiretsizlik de…

Ne demek ilaç yok!..

İlaç yoksa sizin orada işiniz ne…”

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