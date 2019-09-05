banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100432
ALTIN
281.832
DOLAR
5.6668
STERLİN
6.9379
EURO
6.2547
Hava durumu
Evinden "gizli bölme" çıktı!
EVİNDEN
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
İşyerinin parasını çaldı!
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI!
banner307

Kanser ilacı da yok!

Kanser ilaçlarının bazılarının olmaması nedeniyle hastalara uygulana kemoterapi seanslarında gecikmeler yaşanmaya başladı…

Kanser ilacı da yok!

Kanser ilaçlarının bazılarının olmaması nedeniyle hastalara uygulana kemoterapi seanslarında gecikmeler yaşanmaya başladı…

05 Eylül 2019 Perşembe 08:38
Kanser ilacı da yok!

banner317

Kanser hastalığı bu şaka kaldırmaz…

Belirli sürelerde ki bunu işin uzmanları belirliyor kemoterapi alması gerek!

Hastaneyi gittiğinde hekimler çaresizlikten söylemişler…

Senin kullandığın ilaç bitti!

Ne zaman geleceği de belli değil…

Bunu duyunca da doğal olarak bakanlığa gitmiş, aldığı cevap şu;

İlacın gelmesi bir iki hafta kadar sürer!

Empati yapın lütfen…

Hayati bir hastalıkla boğuşuyorsunuz ama hastanede ilaç yok, bakanlık da sadece ileri bir tarihte geleceğini söylüyor!

Bu insanların hayatıyla oynamaktan başka bir şey değildir…

Tamam kasıt olmayabilir ama!

Adına beceriksizlik de denir basiretsizlik de…

Ne demek ilaç yok!..

İlaç yoksa sizin orada işiniz ne…”

Haberin tamamını okumak için tıklayınız!

Anahtar Kelimeler:
KktcKanserKıbrısManşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Eylül 2019 Persembe Ek Gündem
5 Eylül 2019 Persembe Ek Gündem
Ltb Beyaz Yasemin Belgesi İçin Eğitim Düzenledi
Ltb Beyaz Yasemin Belgesi İçin Eğitim Düzenledi
Bağımsızlık Yolu’ndan Gazimağusa Belediyesi’ne Karşı Ortak Mücadele Çağrısı
Bağımsızlık Yolu’ndan Gazimağusa Belediyesi’ne Karşı Ortak Mücadele Çağrısı
Akıncı-lute Görüşmesi Başladı
Akıncı-lute Görüşmesi Başladı
Bakan Oğuz Gaziverenli Üreticilerle Görüştü
Bakan Oğuz Gaziverenli Üreticilerle Görüştü
Başbakan Tatar Yazar Karafistan’ı Kabul Etti
Başbakan Tatar Yazar Karafistan’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute'u yarın sabah bir kez daha kabul edecek
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute'u yarın sabah bir kez daha kabul edecek
Lute görüşmesi başladı...
Lute görüşmesi başladı...
EL-SEN uyarı grevi yapıyor
EL-SEN uyarı grevi yapıyor
Döviz kurları
Döviz kurları

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim