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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 7 bin TL bağışlandı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden açıklama..

30 Ocak 2021 Cumartesi 10:00
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 7 bin TL bağışlandı
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KHYD yaptığı açıklamada, bağışın, Girne Üniversitesi 60+Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları pastalar ve onların fotoğraflarından oluşan kartların satışından elde edilen gelirle yapıldığını belirtti.

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Kartların satışından elde edilen 7000 TL’nin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanması vesilesiyle konuşan Dernek Başkanı Raziye Kocaismail; pandemi sürecinde nakit bağışların hemen hemen yok denecek kadar düştüğünü ve Derneğin büyük sıkıntılar içinde olduğu böyle bir dönemde gelen bağışın çok büyük anlam ve duyarlılık taşıdığını vurguladı.

14 hastanın tedavi ücretini karşılayabilecek bu yüksek meblağın kartlardan gelebileceğine inanmanın çok güç olduğunu söyleyen Kocaismail, “bu meblağın toplanması için belli ki birçok yürek birlikte çarpmıştır” diyerek başta projenin Önderi Yrd Doç Dr Mutlu Soykurt’u, Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi 2. Sınıf öğrencileriyle katkı koyan herkesi kutlayarak tedavisine yardımcı olunacak 14 hasta adına teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 30.01.2021 12:05
Anahtar Kelimeler:
Raziye KocaismailMutlu Soykurt7 Bin TL BağışKanser Hastalarına Yardım Derneği
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