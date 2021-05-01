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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Pazartesi günü kermes düzenliyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Makse- Mesafe- Hijyen kurallarına uygun olarak Kermes düzenleyecek.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:00
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Pazartesi günü kermes düzenliyor
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, 1-30 Nisan Kanser Haftası ve Mayıs Ayı Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde; hastaların elzem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 Mayıs Pazartesi, Ortaköy’de Bulunan Merkez Ofisi’nde Makse- Mesafe- Hijyen kurallarına uygun olarak Kermes düzenleyecek.
Kermes 09.00-14.30 saatleri arasında düzenlenecek kermeste etiketli ürün ve gıda satışı yapılacak.

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Son Güncelleme: 01.05.2021 11:08
Anahtar Kelimeler:
YardımKermesKanser HastalarıKktc
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