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Kanser Hastalarına Yardım Derneği kermes düzenliyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin üyelerine desteği sürdürebilmesi için gelirlerini arttırmak adına gelenekselleştirdiği Bayram Kermesine

02 Mayıs 2021 Pazar 09:33
Kanser Hastalarına Yardım Derneği kermes düzenliyor
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Ülkemiz Firmalarından GIDA GİYECEK ANELER GÜNÜ çerçevesinde uygun fiyatlarda çay, kahve setleri Hediyelikler Londra’dan kanser hastaları, için gönülden çalışan Aydın Hassan Hanım’ın aracılığı çabaları ve Euromed’in ücretsiz ulaşımı sağlaması sonucunda çok iyi durumda birçok giyecek hem çocuklar hem tüm aile bireylerini giydirecektir.
Herkesin hem ucuz bayram alışverişi hem de anneler Günü hediyesi için bu kermesi kaçırmaması çağrısında bulunan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail; büyük bir özveriyle, Derneğe bir gelir sağlamak için organizasyonu üstlenen Dernek Personeli ile bu organizasyona katkı koymak için kolları sıvayan yardımlarını esirgemeyen bölge sorumluları Yönetim Kurulu Üyeleriyle olmazsa olmaz  FİRMALARA yürekten teşekkür etti.
TARİH: 3 MAYIS 2021 – PAZARTESİ

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SAAT: 09.00-14.30
YER: KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ MERKES OFİSİ – ORTAKÖY/LEFKOŞA (ORTAKÖY CAMİİ KARŞISI)
 

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