Kanser Hastalarına Yardım Derneği kermes düzenliyor

Ülkemiz Firmalarından GIDA GİYECEK ANELER GÜNÜ çerçevesinde uygun fiyatlarda çay, kahve setleri Hediyelikler Londra’dan kanser hastaları, için gönülden çalışan Aydın Hassan Hanım’ın aracılığı çabaları ve Euromed’in ücretsiz ulaşımı sağlaması sonucunda çok iyi durumda birçok giyecek hem çocuklar hem tüm aile bireylerini giydirecektir.

Herkesin hem ucuz bayram alışverişi hem de anneler Günü hediyesi için bu kermesi kaçırmaması çağrısında bulunan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail; büyük bir özveriyle, Derneğe bir gelir sağlamak için organizasyonu üstlenen Dernek Personeli ile bu organizasyona katkı koymak için kolları sıvayan yardımlarını esirgemeyen bölge sorumluları Yönetim Kurulu Üyeleriyle olmazsa olmaz FİRMALARA yürekten teşekkür etti.

TARİH: 3 MAYIS 2021 – PAZARTESİ



YER: KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ MERKES OFİSİ – ORTAKÖY/LEFKOŞA (ORTAKÖY CAMİİ KARŞISI)

