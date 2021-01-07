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Kanser Hastalarına Yardım Derneği dertli

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, dernek olarak pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirtti

07 Ocak 2021 Perşembe 11:06
Kanser Hastalarına Yardım Derneği dertli
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, Girne’de faaliyet gösteren kadın giyim mağazası Bostancı Center’e derneğe yaptığı kıyafet bağışından dolayı teşekkür etti.
KHYD Başkanı Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bostancı Center’in derneğe etiketli ürünler bağışladığı ve bu ürünlerin satışa sunularak dernek için gelir elde edildiğini ifade edilerek, bunun, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen dernek için büyük bir destek olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanser Hastalarına Yardım DerneğiCovid19
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