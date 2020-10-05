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Kanser Derneğine bağışlanan kıyafetler 2 Kasım'da satışa sunulacak

Kıyafetler, Meme Kanseri’nde farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde satışa sunulacak.

05 Ekim 2020 Pazartesi 15:01
Kanser Derneğine bağışlanan kıyafetler 2 Kasım'da satışa sunulacak
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Derneğe kıyafet bağışı yapıldığını kaydetti.

Kıyafetler, Meme Kanseri’nde farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde satışa sunulacak.

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, butiğini kapatan ve isminin verilmesini istemeyen bir esnafın, dükkanında bulunan, geneli kaliteli çocuk kıyafeti olan ürünlerin tamamını, derneğin satışa sunup gelir elde etmesi amacıyla bağışladığını belirtti.

Etiketli ürünlerin Meme Kanseri’nde Farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde 2 Kasım Pazar Günü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Ortaköy’deki Merkez Ofisi’nin önünde uygun fiyata satışa sunulacağını dile getiren Kocaismail şu ifadeleri kullandı:

“Bize bu desteği veren bu cömert insana teşekkürlerimi hastalar adına iletmek isterim. Derneğimize ilaç gibi gelen bu yardım, bizleri çok mutlu kılmıştır. Bağış olarak gelen bu etiketli ürünleri, ihtiyaç sahibi vatandaşımız, 2 Kasım Pazartesi; Ortaköy’de bulunan Merkez Ofisimiz önünde yapacağımız kermeste uygun fiyata satın alabilecektir. Elde edilecek gelirle; Covit 19 süreci nedeniyle zorlu günler geçiren derneğimizin ayakta kalma mücadelesinde büyük destek olacaktır. Duyarlılıklarından ötürü, bu güzel insana, ailesine ve sevdiklerine sağlık bereketinde bir hayat dilerim.”


 

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Son Güncelleme: 05.10.2020 15:11
Anahtar Kelimeler:
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
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