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Kanser Araştırma Vakfı’nın orkide yürüyüşü bu yıl online yapılıyor

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) tarafından geleneksel olarak düzenlenen orkide yürüyüşü bugün başladı, etkinlik 31 Mart’a kadar devam edecek.

05 Mart 2021 Cuma 12:30
Kanser Araştırma Vakfı’nın orkide yürüyüşü bu yıl online yapılıyor
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Lefkoşa, 5 Mart 2021 (.): Kanser Araştırma Vakfı (KAV) tarafından geleneksel olarak düzenlenen orkide yürüyüşü bugün başladı, etkinlik 31 Mart’a kadar devam edecek.

Geçmiş yıllardan farklı olarak yürüyüşler bireysel yapılarak, fotoğraflarla sosyal medyadan paylaşılacak.

Kanser konusunda halkı bilinçlendirmek maksadıyla faaliyetler yürüten Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin online platforma taşınmasıyla, etkinliğe dünyanın her kesiminden katılımın sağlandığı belirtildi.

Orkide yürüyüşüne katılmak için, bireysel olarak en az 4 kilometrelik yürüyüş yapılması, #OrkideYürüyüşü etiketi ile en az 3 kişiye meydan okuyarak (challenge yaparak), Facebook ve Instagram hesaplarından, katılımcının kendisini ve 4 km’lik yürüyüşünü gösteren bir veya iki fotoğrafla paylaşılması gerekiyor. Yürüyüşe katılanlar arasından yapılacak çekilişle, 10 katılımcı Mi Band 5 kazanacak.

CAMGÖZ

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KAV Başkanı  Mustafa B. A. Camgöz, “Bu yıl orkide yürüyüşünü, uluslararası ufuklara açıyoruz.” dedi.

KAV’ın, herkesin sorunu olan kanser üzerindeki çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiğini dile getiren Camgöz, “Her zaman olduğu gibi insana, özellikle genç bilim adamlarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz.” dedi.  Camgöz, “Şu anda 3 doktora öğrencimiz, çevre ve laboratuvar çalışmalarını KAV’ın verdiği burslar ile devam ettirmektedirler” dedi.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “18. Orkide Yürüyüşü’nde yer almaktan ve kansere karşı verilen mücadeleye 18 yıldır destek vermekten dolayı büyük gurur ve heyecan duymaktayız” dedi.

Tanpınar, “Kanser ile mücadele konusunda farkındalık yaratılması konusunda önemli bir ihtiyaç var. Bu farkındalığı yaratmak amacıyla yapılan tüm etkinlikleri yürekten destekliyor ve gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi açısından öneminin büyük olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi.

(ID/YIL)

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Son Güncelleme: 05.03.2021 12:49
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