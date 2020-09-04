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Kanlı: Başbakan Tatar'a saygısızlık yapıldı

BRT'de yaşanan şok eylemle ilgili Kıbrıs Postası'na konuşan BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, yaşananların BAYSEN'in suçu olduğunu söyleyerek, "Başbakan Tatar'a saygısızlık yapıldı" dedi.

04 Eylül 2020 Cuma 10:19
Kanlı: Başbakan Tatar'a saygısızlık yapıldı
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BRT ekranlarında yayınlanan Basın Odası isimli programa katılmak üzere BRT stüdyolarının bulunduğu yerleşkeye giden Başbakan Ersin Tatar, BRT çalışanlarının örgütlü bulunduğu BAYSEN Sendikasının şok eylemiyle karşılaştı, kurum çalışanları söz konusu programı yapmayı reddetti.

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Yaşananlarla ilgili Kıbrıs Postası'na konuşan BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, "Yaşananlar sendikanın suçudur" yorumunda bulundu.

Başbakan Tatar'a sendika tarafından saygısızlık yapıldığını ifade eden Kanlı, BRTK çalışanlarının her zaman yanında olduğunu ancak sendikanın TİS talebindeki 11'inci maddede ciddi bir sorun yaşandığını ve kendilerinin attıkları imzaya sahip çıkarken, sendikanın, attığı imzaya sahip çıkmadığını kaydetti.

Gecede yaşananlara geri dönen Kanlı, Başbakan Tatar'ın oldukça olgun davranarak BRT'den ayrıldığını, istenilse, BRT Müdürü’nün de katılımıyla programın gerçekleşmesi için gerekli şartların oluşturulduğunu belirten Kanlı, Basın Odası programındaki gazeteciler Rasih Reşat ve Cenk Mutluyakalı'nın, söz konusu programı önümüzdeki hafta pazartesi günü Başbakanlık’ta yapılması yönünde teklifte bulunduğunu ve bu teklifi kabul ettiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
BAYSENBRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı
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