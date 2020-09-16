Kaner: “Kuzey Kıbrıs’ta dumansız ada vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz”

En iyi seçeneğin sigara içmeye asla başlamamak veya sigarayı tamamen bırakmak olduğunu bir kez daha hatırlatan Kaner, bırakmayanların ise yapabilecekleri en iyi tercihin bilimsel olarak kanıtlanmış dumansız ürünlere geçmek olduğunu söyleyerek şunları ekledi: “Bilim insanları yetişkin tüketicileri sigaradan uzaklaştırmak ve sigaraya kıyasla daha iyi seçenekler sağlamak amacı ile uzun süredir çalışmaktalar. 3 yılı aşkın süredir adamızda binlerce yetişkin sigara kullanıcısı ve yakınlarının hayatını değiştirmekte olan IQOS için tarihi bir karar verildi; ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), çok sayıda bilimsel kanıtın incelenmesi neticesinde, IQOS’un zararlı veya potansiyel olarak zararlı kimyasallara maruziyeti azalttığını teyit etti ve IQOS için MRTP yani Riski Modifiye Edilmiş Tütün Ürünü izni verdiğini duyurdu. Böylece IQOS kategorisinde söz konusu izni alan ilk ve tek ürün oldu.”

Kaner ayrıca; dünya genelinde 57 pazarda 15,4 milyon yetişkin sigara tüketicisinin tercih ettiği, ülkemizde ise yaklaşık 21 bin kullanıcısı bulunan IQOS için verilen bu kararın, kendilerini kararlılıkla sürdürdükleri dumansız ada vizyonunu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırdığına vurgu yaptı.

Kaner sözlerine şu şekilde devam etti: “Bilindiği gibi PMI yıllar önce sigarayı mümkün olduğunca çabuk bir şekilde dumansız alternatiflerle değiştirme vizyonunu tüm dünyaya duyurdu. FDA’nın bu kararının gerek ABD'li gerekse tüm dünyadaki yetişkinlerin sigaradan uzaklaşmasını daha da hızlandırmaya yardımcı olabileceğine inanıyorum. Bizler de Kaner Şirketler Grubu olarak PMI’ın dünya genelinde ortaya koyduğu dumansız gelecek vizyonunu ve bu alandaki tüm çalışmalarını kararlılıkla destekliyoruz.”

FDA’nın MRTP Kararı Hakkında:

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, 4 yıla yakın bir sürede bilimsel verilerin incelendiği kapsamlı bir çalışma sonucunda tarihi bir karar vermiştir. FDA'nın, geleneksel sigaralardan tamamen IQOS sistemine geçmenin, kişilerin zararlı veya potansiyel olarak zararlı kimyasallara maruziyetini azalttığını teyit ederek, MRTP kararı vermesi ile bir ilk gerçekleşmiştir. FDA tarafından, nikotin içeren yeni ürünler kategorisinde ABD’de satışına izin verilen ilk ve tek ürün ısıtılan tütün kategorisinde yer alan IQOS’tur. FDA, 7 Temmuz 2020 tarihinde aldığı karar ile IQOS’un Riski Modifiye Edilmiş Tütün Ürünü olarak satışının halk sağlığına katkıda bulunması bakımından uygun olduğuna karar vermiştir.

FDA’nın verdiği bu karar, MRTP süreci üzerinden satış izni alan kategorisindeki ilk ve tek ürün olan IQOS'un temelde çok farklı bir tütün ürünü olduğunu ve aksi takdirde sigara içmeye devam edecek yetişkinler için daha iyi bir seçim olduğunu göstermektedir.

FDA, IQOS'un aşağıdaki bilgiler kullanılarak yetişkin tüketicilerin bilgilendirilmesine izin vermiştir:

IQOS Sistemi tütünü yakmaz, ısıtır.

Bu durum zararlı ve potansiyel olarak zararlı olabilecek kimyasalların oluşumunu önemli ölçüde azaltır.

Bilimsel çalışmalar, geleneksel sigaralardan IQOS sistemine tamamen geçişin kişilerin zararlı veya potansiyel olarak zararlı olabilecek kimyasallara maruz kalmasını azalttığını göstermiştir.

IQOS teknolojisi hakkında birçok bilgi yetişkin tüketicilerinin ziyaret edebileceği iqosnc.com adresi üzerinden sunulmaktadır.