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Kanatlı: “Yıkım paketine karşı direnmeye devam edeceğiz”

Kanatlı: “Yıkım paketine karşı direnmeye devam edeceğiz”

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
Kanatlı: “Yıkım paketine karşı direnmeye devam edeceğiz”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, hükümetin Türkiye ile imzaladığı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı “yıkım paketi” diye niteleyerek, buna karşı direnmeye ve direnenlerle beraber olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kanatlı yazılı açıklamasında, protokolün (anlaşmanın) kendilerine ulaştığını ve kamuoyunun bilmesinde yarar olduğuna inandıkları için detayları paylaşmak istediklerini kaydederek, halktan gizlendiğini savunduğu bazı içerikleri paylaştı.
Kanatlı, protokolde “Kooperatif Merkez Bankası yeniden yapılandırılacaktır” dendiğini, bunun da tıpkı güneyde olduğu gibi bankanın kademeli olarak kapatılması anlamına geleceğini savundu.
Elektrik konusunda eski sürecin tekrarının bu protokolde de yer aldığını kaydeden Kanatlı, bu maddenin geçmişten kopyalanarak aynen alındığını ve “KIB-TEK faaliyetlerinin fonksiyonel ayrıştırılmasının (üretim-iletim-dağıtım) tamamlanarak, muhasebelerinin ayrı ayrı takibinin yapılması” maddesi olarak yeni protokole girdiğini belirtti.

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Kanatlı, elektrik konusunda bir yandan özelleştirme modelleri yürürlüğe konurken diğer yandan da “KIB-TEK'de personel maliyetlerinin azaltılması yönündeki çalışmaların tamamlanması” yönünde hedef konduğunu da bildirerek, bunun da kurumun tümden özelleştirilmesi yönünde bir adım olarak okunması gerektiğini öne sürdü.
“Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılması çerçevesinde kamu-özel iş birliği modeli ile ihale ilanına çıkılması” maddesinin protokolde yer aldığını ileri süren Kanatlı, hedef olarak Aralık 2019 tarihinin konduğunu” iddia etti.
Kanatlı, Liman İşçileri Şirketi imtiyazını kaldıracak yasa için tarih olarak Ekim ayının konulduğunu, Gazimağusa Limanı, Girne Antik ve Girne limanlarıyla ilgili proje fizibilite çalışmalarının şeffaflıktan uzak şekilde yapıldığını, iki limanın özelleştirilerek “peşkeş çekileceğini” öne sürdü.
Anlaşmada; tarımla, eğitim ve turizmle ilgili maddelere de değinen ve eleştirilerde bulunan Murat Kanatlı, okul öncesi eğitimde tam gün eğitim maddesinin “dayatma” olduğunu ve kaosa yol açacağı görüşünü belirtti.
 

Son Güncelleme: 22.07.2019 17:48
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