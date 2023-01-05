Kanatlı, Li-Koop çalışanları ve Çağ-Sen’e dayanışma belirtti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) çalışanları ve Çağ-Sen’e dayanışma belirterek, sendikalaşma, grev, toplu iş sözleşmesi hakları için tüm kesimleri mücadeleye çağırdı.

Kanatlı, yaptığı yazılı açıklamada, “usulünde imzalanmış Toplu İş Sözleşmesi bulunan bir işyerinde grev hakkını kullanan çalışanlara mobbing uygulanması, bazılarının zorla istifaya zorlanması, bazı çalışanların ise hakkında herhangi bir Disiplin Kurulu soruşturması olmadan Yönetim Kurulu kararı ile işten çıkarılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını” kaydetti.

“Özel sektörde çok az iş yerinde Toplu İş Sözleşmesi imkanı varken, mevcut yerlerde yaşanan böylesi ihlallerin herkesi kaygılandırması gerektiğini” savunan Kanatlı, grev, Toplu İş Sözleşmesi, sendikalaşmanın hak olduğunu ve var olan yerlerde bunun korunmasının tüm emek örgütlerinin görevi olması gerektiğini belirtti.