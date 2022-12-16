banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kan vermekten korktum
Kan vermekten korktum
Çatalköy sakinlerinden Hacer Mutlu hayata gözlerini yumdu
Çatalköy sakinlerinden Hacer Mutlu hayata...
MasterChef ekibi Kıbrıs'ta!
MasterChef ekibi Kıbrıs'ta!
İttifakta çatlak
İttifakta çatlak
“Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık”
“Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat...
banner404

Kan vermekten korktum

Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlılar Sait Atasever ve Gökhan Küçükaçar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Aralık 2022 Cuma 10:27
Kan vermekten korktum

(Kamalı Haber) - Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlılar Sait Atasever ve Gökhan Küçükaçar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Güneş, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Sait Atasever ve zanlı 2 Gökhan Küçükaçar’ın Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, 14.12.2022 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Verme Odası içerisinde, Lefkoşa'da sakin Gökhan Küçükacar’ın (E-26) arkadaşı olan İskele'de kan sakin Sait Atasever’in (E-38) kan vermekten korktuğu gerekçesiyle teşviki üzerine oturum iznine başvurması vermek için Sait Atasever'e ait 403 638 732 62 numaralı TC ve kimlik kartını görevli memura göstererek başkasının kimliğine bürünüp sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, Sait Atasever'e ait barkod bulunan 3 adet kan alma tüpüne emare olarak el konulduğunu söyledi. Polis, aynı gün zanlıların gönüllü ifade vermek istediklerini belirtmeleri üzerine zanlılardan gönüllü ifade temin edildiğini anlattı. Polis, zanlı 1 Sait Atasever’in gönüllü ifadesinde özetle; Oturum izni almak için kan vermesi gerektiğini ancak kan vermekten korktuğunu ve kan verirse sağlık sorunları yaşayacağını bu sebeple arkadaşı olan Zanlı 2 Gökhan Küçükaçar'dan kendisi adına kan vermesini istediğini ve zanlı 2'nin de bu teklifi kabul ettiğini, kimliği hastane görevlisine verdiğinde durumun anlaşılarak görevliler tarafından polise haber verildiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlı 2 Gökhan Küçükaçar’ın da vermiş olduğu gönüllü ifadesinde bu durumu teyit ederek Zanlı 1 Sait Atasever'in kan vermekten korktuğu için kendisinden, adına oturum izni başvurusu için kan vermesini istediğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini söylediğini anlattı. Polis,  tahkikatın tamamlandığını belirtip, turist statüsündeki zanlı 1’in tutuklu, çalışma izinli olan zanlı 2’nin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Çeliker, zanlı 2’nin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kaynak: Adalet Kıbrıs

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çatalköy sakinlerinden Hacer Mutlu hayata gözlerini yumdu
Çatalköy sakinlerinden Hacer Mutlu hayata gözlerini yumdu
MasterChef ekibi Kıbrıs'ta!
MasterChef ekibi Kıbrıs'ta!
İttifakta çatlak
İttifakta çatlak
“Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık”
“Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık”
Akaryakıta 50 kuruş indirim
Akaryakıta 50 kuruş indirim
LTB’yi icraat yapan bir belediye haline getirdik
LTB’yi icraat yapan bir belediye haline getirdik
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
Döviz Kurları (16 Aralık 2022)
Döviz Kurları (16 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (16 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (16 Aralık 2022)

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim