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“Kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliği yasa tasarısı” komitede görüşülmeye başladı

Tasarı, kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesini amaçlıyor.

06 Nisan 2021 Salı 14:50
“Kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliği yasa tasarısı” komitede görüşülmeye başladı
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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı görüşmeye başladı.

Tasarı, kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesini amaçlıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. 

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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve tasarının madde madde görüşülmesine başladı. Komite, tasarıyla ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun, Pınar Uysal, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer, Sağlık Bakanlığı’ndan Ceyhun Bıkmaz, Ziya Salman, Dilek Yazman ve Fatma Memik katıldı.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 15:05
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