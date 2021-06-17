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“Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı” genel kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı görüşmesini tamamlayıp genel kurula sevk etti.

17 Haziran 2021 Perşembe 18:45
“Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı” genel kurula sevk edildi
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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı görüşmesini tamamlayıp genel kurula sevk etti.

Komite, vatandaşların ilaç ve eczane sorunları başta olmak üzere bölgelerdeki eczanelerin denetlenmelerini sağlamak için bölge kurulları oluşturulmasını öngören “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Tasarıyla ilgili görüşme bir sonraki toplantıda sürecek.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 9.30’da UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. 

Cumhuriyet Meclisi’den yapılan açıklamaya göre, komite, ilk olarak “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bahse konu yasa tasarısını oybirliğiyle onaylayarak genel kurula sevk etti. Komite daha sonra “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Tasarının madde madde görüşmesine devam eden komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

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Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı’ndan Beran Kufi ve Ziya Salman, Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun ve Pınar Uysal, AB Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden Umut Öksüz, Zakire Kaleli, Duygu Adahan Kuran, Ebru Başat ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden Serap Konde katıldılar. 

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısında komite üyeleri CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers yer aldı.

“KIBRIS TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI”NIN GENEL GEREKÇESİ

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın gerekçesi:

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile; sekiz adet Bölge Kurulları kurulacaktır. Bölgelerdeki, vatandaşlarımızın ilaç ve eczane sorunları başta olmak üzere bölgelerdeki eczanelerin denetlenmelerini sağlamak için, bölge kurulları oluşturulmuştur. Böylece, eczane açma ve kapatma saatleri,  meslek içi etik dışı davranışlar, nöbet saatlerinin kontrolleri, ilgili bölgelerdeki sosyal sorumluluk projeleri ve hasta eczacı arasındaki sorunların ilgili kurullarca çözümüne ulaşmak hedeflenmektedir. Yönetim Kurulunun görev süresi, daha uzun vadeli projelerin hayata geçmesi için görev süresi 2 yıldan 3 yıla uzatılmıştır. Eczanelerde Eczacıların mecburi bulunması gerektiğini göz önünde bulundurarak aynı hassasiyeti yönetim kurulunda da gerçekleştirmeyi hedefledik, böylece yönetim kuruluna aday olacak olan erkek eczacıların askerlik görevini yerine getirmiş olması aranılan kriterlerdendir. Yönetim kuruluna aday olacak meslektaşlarımız en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle,  Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

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Son Güncelleme: 17.06.2021 19:13
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