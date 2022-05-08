banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak
Kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Lefkoşa’da trafik kazası
Lefkoşa’da trafik kazası
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
1 kişi tutuklandı
banner405

Kan bağışı etkinliği düzenlendi

 

08 Mayıs 2022 Pazar 18:45
Kan bağışı etkinliği düzenlendi

Sağlık Bakanlığı Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği ile kan bağışı etkinliği düzenledi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Kan Bağışının acil değil sürekli ihtiyaç olduğu kaydedildi. 

banner341
KKTC'de hergün bir çok kişinin kan ihtiyacının doğmakta olduğu ayrıca kan ile tedavi alan bir çok kronik hasta bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Her yetişkin birey düzenli olarak kan bağışında bulunabilmektedir. Her kan bağışı üç kişinin hayatını kurtarmakla beraber sizin  sağlığınıza da katkısı olmaktadır. Unutmayalım bir gün herkes bağışladığı kana ihtiyaç duyabilir. Ayrıca Thalassaemia Kan Bağışcısı Kazanım Birimini 0548 8970707'den arayarak Kan bağışcısı olunabileceği aktarıldı."
 

banner360
Son Güncelleme: 09.05.2022 09:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünden beri kayıp olan şahıs bulundu
Dünden beri kayıp olan şahıs bulundu
Tatar, Ulaç’ı tebrik etti
Tatar, Ulaç’ı tebrik etti
Tatar, mücahidelere madalya verdi
Tatar, mücahidelere madalya verdi
Oğuz, Balıkesir’de başlayan tütün üretimini inceledi
Oğuz, Balıkesir’de başlayan tütün üretimini inceledi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Ünlü oyuncu Uğur Aslan GAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek
Ünlü oyuncu Uğur Aslan GAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek
Amcaoğlu: “Yakıt değişim bedeli yasal sıkıntı yaratabilirdi”
Amcaoğlu: “Yakıt değişim bedeli yasal sıkıntı yaratabilirdi”
Üç farklı bölgede yangın
Üç farklı bölgede yangın
Anneler Günü kutlanıyor
Anneler Günü kutlanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim