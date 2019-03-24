Kamyon faciası

KAMYON FACİASI
Ergün Yahat
Çamlıbel - Geçitköy Anayolu üzerinde dün saat 11:30 sularında Cemil Aslan, yönetimindeki GV 358 plakalı çakıl yüklü kamyon ile Geçitköy istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde devrildi.
Hastaneye kaldırıldı
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Cemil Aslan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.