banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
Kamyon faciası
KAMYON FACİASI
Gönyeli’de ev yangını
GÖNYELİ’DE EV YANGINI
Yüksekten düşen kişi yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
Güzelyurt’ta çek hırsızlığı
GÜZELYURT'TA ÇEK HIRSIZLIĞI
banner306
Flaş Haber
Kamyon faciası
Kapat

Kamyon faciası

Kamyon faciası

24 Mart 2019 Pazar 16:29
Kamyon faciası

KAMYON FACİASI

Ergün Yahat

Çamlıbel - Geçitköy Anayolu üzerinde dün saat 11:30 sularında Cemil Aslan, yönetimindeki GV 358 plakalı çakıl yüklü kamyon ile Geçitköy istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde devrildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Cemil Aslan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP: “Doğru zamanda doğru adımlar…”
HP: “Doğru zamanda doğru adımlar…”
“suyun Çığlığı” Adlı Fotoğraf Sergisi Bir Yıl Boyunca Onlıne...
“suyun Çığlığı” Adlı Fotoğraf Sergisi Bir Yıl Boyunca Onlıne...
“Zurnanın son deliği” oyunu yarın sahneleniyor
“Zurnanın son deliği” oyunu yarın sahneleniyor
Donmuş patatese kota...
Donmuş patatese kota...
KKTC Londra temsilcisi Tuncalı’dan Koşucu Baysan’a destek
KKTC Londra temsilcisi Tuncalı’dan Koşucu Baysan’a destek
YDP Girne İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti
YDP Girne İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti
TEL-SEN: “Grev kapıda”
TEL-SEN: “Grev kapıda”
Ediz Tuncel’in Eserlerinden Oluşan Sergi 29 Mart’ta Açılıyor
Ediz Tuncel’in Eserlerinden Oluşan Sergi 29 Mart’ta Açılıyor
Dünya Meteoroloji Günü… Meteoroloji Dairesi İle Meteoroloji Mühendisleri Odası Seminer Düzenliyor
Dünya Meteoroloji Günü… Meteoroloji Dairesi İle Meteoroloji Mühendisleri Odası Seminer Düzenliyor
Arıklı: “Hak ve adalete dayalı bir sistem kuracağız”
Arıklı: “Hak ve adalete dayalı bir sistem kuracağız”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim