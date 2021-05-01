Kamusen’den 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Atan, mesajında şunları kaydetti:

“Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle üretimin her aşamasında aktif şekilde çalışan işçi ve emekçilerimizi bir kez daha kutlarken, emekçi kardeşlerimizin her zaman olduğu gibi yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs’ın tüm dünyada toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da pekişmesine katkı sunmasına, sağduyunun güçlenmesine vesile olmasını diliyor, tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.”

