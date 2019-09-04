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Kamusen Yönetici Ve Üyelerine “çalışma Ortamında İş Ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” Projesi Kapsamında Eğitim Verildi

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) yönetici ve üyelerine “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması ve Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verildi. 

Kamusen Yönetici Ve Üyelerine “çalışma Ortamında İş Ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” Projesi Kapsamında Eğitim Verildi

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) yönetici ve üyelerine “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması ve Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verildi. 

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
Kamusen Yönetici Ve Üyelerine “çalışma Ortamında İş Ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” Projesi Kapsamında Eğitim Verildi

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) yönetici ve üyelerine “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması ve Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verildi. 
KAMUSEN’den verilen bilgiye göre, eğitim, Öz İplik İş Sendikası tarafından yürütülen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin destekleyicisi olduğu “Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” Projesi kapsamında düzenleniyor. 
2 gün sürecek İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması ve Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’nin ilki bugün KAMUSEN Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Eğitime Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan, KAMUSEN Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Ayşe Özdemirağ, Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Fulya Pınar Özcan, Eğitim Uzmanları, Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Özlem Küçükfırat, Uzman Yardımcı  ve Proje Asistanı Tilbe Gocuklu, KAMUSEN yönetim kurulu üyeleri, üyeler ve eşleri katıldı.

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Proje Koordinatörü Fulya Pınar Özcan proje takdimini gerçekleştirerek, projenin hedefleri, uygulanacak faaliyetler hakkında bilgiler verdi.
Proje takdiminin ardından KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan ve Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay da, projelere devam edeceklerini kaydetti. 
Açılış konuşmalarının ardından eğitim uzmanları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farkındalık ve Stres Yönetimi üzerine eğitimler verdi. Eğitimin yanı sıra tüm katılımcıların koçluk görüşmelerine katılarak yaşam koçlarından koçluk aldıkları da belirtildi. 
(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI

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