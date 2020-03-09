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Kamusen, Posta Dairesi’nde Grev Ve Eylem Uyarısında Bulundu

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Posta Daireleri şubelerindeki personel eksikliğinin giderilmemesi durumunda grev ve eyleme gideceği uyarısında bulundu.

Kamusen, Posta Dairesi’nde Grev Ve Eylem Uyarısında Bulundu

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Posta Daireleri şubelerindeki personel eksikliğinin giderilmemesi durumunda grev ve eyleme gideceği uyarısında bulundu.

09 Mart 2020 Pazartesi 13:53
Kamusen, Posta Dairesi’nde Grev Ve Eylem Uyarısında Bulundu
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Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Posta Daireleri şubelerindeki personel eksikliğinin giderilmemesi durumunda grev ve eyleme gideceği uyarısında bulundu.

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, Posta Dairesinin istihdam yapılması gereken en acil dairelerin başında geldiği, tasfiye edilen Cyprus Airport Services (CAS) çalışanlarının devlete işe alındığı ancak Posta Dairesi’ne tek bir kişi bile verilmediği kaydedildi.

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Posta Dairesi’ne gereken “ilgi ve istihdam” için çalışma yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, seçim yasakları nedeniyle istihdam yapılamayacağının bilincinde olunduğu ancak ilçe içindeki görev yeri değişikliğinin seçim yasaklarına girmediği, özellikle istihdam edilen CAS çalışanlarından da Posta Dairesi şubelerine takviye yapılabileceği anlatıldı.

Açıklamada, hükümet yetkililerine, sorunun bir an önce çözülmemesi halinde sendikanın yasal haklarını kullanacağı ve süresiz grev dahil her türlü eyleme gidilebileceği uyarısında bulunuldu.

(ID/GÜL)

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