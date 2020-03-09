Kamusen, Posta Dairesi’nde Grev Ve Eylem Uyarısında Bulundu

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Posta Daireleri şubelerindeki personel eksikliğinin giderilmemesi durumunda grev ve eyleme gideceği uyarısında bulundu.
KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, Posta Dairesinin istihdam yapılması gereken en acil dairelerin başında geldiği, tasfiye edilen Cyprus Airport Services (CAS) çalışanlarının devlete işe alındığı ancak Posta Dairesi’ne tek bir kişi bile verilmediği kaydedildi.
Açıklamada, hükümet yetkililerine, sorunun bir an önce çözülmemesi halinde sendikanın yasal haklarını kullanacağı ve süresiz grev dahil her türlü eyleme gidilebileceği uyarısında bulunuldu.
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