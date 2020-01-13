Kamusen Polis Örgütü Yasası Değişikliklerinin Polis Teşkilatında Kutuplaşmaya Neden Olacağını Savundu

Lefkoşa, 13 Ocak 2020 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Polis Örgütü Yasasında öngörülen değişikliklerin polis teşkilatında kutuplaşmalara neden olacağını ileri sürdü.

Polis Örgütü Yasasında öngörülen değişikliklerle ilgili olarak KAMUSEN’den yapılan açıklamada,

Tasarının “Hakka ve adalete uygun olmadığı ve teşkilat içerisinde de ayrımcılık ve kutuplaşmaya neden olacak bir yasa tasarısı olduğu aşikârdır” denildi.

Tasarın içeriğinin “polis akademisini bitirenler ile yıllarca bu görevde olup lise mezunu olanlar arasında büyük bir huzursuzluk yaratacağı ve bunun da polis teşkilatına yansımasına” neden olacağı kaydedilen açıklamada, “Köhne olmuş bu yasanın daha radikal ve herkesi kucaklayıcı olması gerektiğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Tüm halkı ilgilendiren bahse konu yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, değişiklikler geri çekilmediği takdirde hukuki yönden adım atılacağı uyarısında bulunuldu.

(ID/HÖ)

