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Kamusen: "işe Alınan Eski Cas Çalışanlarının Görevlendirilmelerinde Popülist Davranıldı"

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), havalimanı yer hizmetleri veren CAS’ın kapanmasının ardından, devlete işe alınan eski CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde “popülist” davranıldığını iddia etti. 

Kamusen: "işe Alınan Eski Cas Çalışanlarının Görevlendirilmelerinde Popülist Davranıldı"

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), havalimanı yer hizmetleri veren CAS’ın kapanmasının ardından, devlete işe alınan eski CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde “popülist” davranıldığını iddia etti. 

03 Mart 2020 Salı 13:47
Kamusen:
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Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), havalimanı yer hizmetleri veren CAS’ın kapanmasının ardından, devlete işe alınan eski CAS çalışanlarının görevlendirilmelerinde “popülist” davranıldığını iddia etti. 

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, CAS çalışanlarının devlete işe alınmalarının memnuniyet verici olduğu, ancak işe alınan 80 kişiye yakın CAS çalışanının dairelere görevlendirilmelerinde Ulusal Birlik Partisi’nin “popülizm içinde” hareket ettiği iddia edildi.

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CAS çalışanlarının “ihtiyaç olan dairelere değil, personel ihtiyacı olmayan yada çok acil olmayan dairelere” verildiği savunuldu.

“Örneğin, Posta Dairesi ve bunun gibi birçok dairede istihdama en çok ihtiyaç varken ilgili dairelere  hiçbir personel verilmeyişi manidardır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Kişiye göre iş değil, işe göre istihdam” yapılmasını istedikleri kaydedildi.

(ID/ÖK)
 

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