Kamusen’den 19 Mayıs Mesajı: “bağımsızlık Meşalesinin Yandığı Gün”

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Metin Atan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü yaktığı bağımsızlık meşalesinin yıldönümünü onur ve gururla kutluyoruz” dedi.
Atan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, 19 Mayıs’ta, yokluklar rağmen bağımsızlık destanının yazılmaya başladığını ifade ederek, şöyle dedi:
Atan mesajında, “Türk Milleti’nin her karışında mücadele verdiği bu kutsal vatan topraklarında Cumhuriyetimizin ve devletimizin kurucusu Büyük Atatürk ve milli mücadeleye ruh veren silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
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