Kamusen, tüp gaza yapılan zammın geri alınmasını istedi

KAMUSEN’in konuyla ilgili açıklamasında, akaryakıta yapılan 29 kuruşluk artıştan sonra tüp gazın fiyatının da 90 TL’ye yükseltilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Ülkeyi ‘Güzel Günler Yakındır’ sloganı ile yönetmeye çalışanlar, ‘Kara Günlere’ doğru sürüklüyorlar” denildi.

Dövizin patladığı ve halkla vatandaşın alım gücünün yerlerde süründüğü bu ortamda 4 aylık Hayat Pahalılığını durdurmak için mücadele edenlerin şimdi yapılan tüp gaz zammına ne gibi önlem alacağını merak ettiklerini belirten KAMUSEN, “Baston değneğine bağlı ayakta durmaya çalışanlar şu andan itibaren bu hükümetten istifa etmekten başka çareleri kalmamıştır” ifadesine yer verdi.



“Yapılan bu zammı geri almalarını aksi taktirde bunun bedelini önce kendileri, bu yapılan zamlardan sonra halk ve vatandaş ödeyecektir. Bu hükümetin gideceği köyün minareleri görünmeye başlamıştır… Bu alınan zam kararını geri almaya davet ediyoruz”.

