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Kamusen, tüp gaza yapılan zammın geri alınmasını istedi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), hükümeti Tüp Gaz’a yapılan zammı geri almaya davet etti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:15
Kamusen, tüp gaza yapılan zammın geri alınmasını istedi
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KAMUSEN’in konuyla ilgili açıklamasında, akaryakıta yapılan 29 kuruşluk artıştan sonra tüp gazın fiyatının da 90 TL’ye yükseltilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Ülkeyi ‘Güzel Günler Yakındır’ sloganı ile yönetmeye çalışanlar, ‘Kara Günlere’ doğru sürüklüyorlar” denildi.
Dövizin patladığı ve halkla vatandaşın alım gücünün yerlerde süründüğü bu ortamda 4 aylık Hayat Pahalılığını durdurmak için mücadele edenlerin şimdi yapılan tüp gaz zammına ne gibi önlem alacağını merak ettiklerini belirten KAMUSEN, “Baston değneğine bağlı ayakta durmaya çalışanlar şu andan itibaren bu hükümetten istifa etmekten başka çareleri kalmamıştır” ifadesine yer verdi.

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KAMUSEN açıklaması şöyle devam etti:
“Yapılan bu zammı geri almalarını aksi taktirde bunun bedelini önce kendileri, bu yapılan zamlardan sonra halk ve vatandaş ödeyecektir.  Bu hükümetin gideceği köyün minareleri görünmeye başlamıştır… Bu alınan zam kararını geri almaya davet ediyoruz”.
 

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Son Güncelleme: 27.05.2021 15:28
Anahtar Kelimeler:
Tüp Gaz ZammıKamusen
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