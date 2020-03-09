Kamusen: “Şiddet ve tacizden arınmış ortamda çalışmak herkesin hakkı”

Kamusen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın Ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, yazılı açıklamasında, demokrasinin ve insan haklarının geliştirilerek yaşam biçimi halini alması ve kadınların onurlu bir iş hayatı sürmelerini sağlayacak gerekli önlemlerin alınması için mücadele etmenin de görevleri arasında olduğunu kaydetti.
Kamusen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın Ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, yazılı açıklamasında, demokrasinin ve insan haklarının geliştirilerek yaşam biçimi halini alması ve kadınların onurlu bir iş hayatı sürmelerini sağlayacak gerekli önlemlerin alınması için mücadele etmenin de görevleri arasında olduğunu kaydetti.